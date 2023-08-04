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影／高雄駕駛停等紅燈竟遭後方貨車高速撞 6車撞就他最慘

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄岡山今晨上班課尖峰時段，介壽路上卻發生6車連環追撞事故，當時4輛轎車與一輛小貨車正停等紅燈，怎料，一輛三噸半大貨車高速直衝上來，首當其衝的紅色轎車除了車尾遭撞，車頭更是嚴重凹陷變形，男駕駛及乘客皆因受劇烈撞擊身體不適，已送醫治療，整起事故警方正釐清中。

「我們都是靜止狀態！」被撞駕駛心有餘悸的說，4名無辜遭撞的駕駛乾等在一旁，待警方按步驟處理釐清事故，經警方初步研判，43歲汪姓大貨車男駕駛，疑似未注意車前狀況才會導致追撞事故發生，而這6名駕駛，均無酒駕

追撞最為嚴重的紅色轎車，除了車尾遭追撞，就連車頭也擠壓到前方的小貨車底盤，造成嚴重凹陷毀損。而第二順位被追撞的小貨車底盤，下方兩個備胎也應聲斷裂，掉落路面，連同前方三輛轎車都無辜遭受波及，可見撞擊力道有多強勁。

警方指出，本件事故造成一方車輛駕駛腰部受傷及乘客腹部疼痛，經送醫後所幸均無大礙，至於，大貨車駕駛為何紅燈前沒有減速慢行，高速下衝撞前方轎車，仍有待警方釐清中。

遭追撞的第一輛紅色轎車，車頭嚴重凹陷變形。圖／讀者提供
遭追撞的第一輛紅色轎車，車頭嚴重凹陷變形。圖／讀者提供
高雄岡山介壽路上發生六車追撞事故。圖／讀者提供
高雄岡山介壽路上發生六車追撞事故。圖／讀者提供
遭追撞的第一輛紅色轎車，車頭嚴重凹陷變形。圖／讀者提供
遭追撞的第一輛紅色轎車，車頭嚴重凹陷變形。圖／讀者提供

岡山 酒駕

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