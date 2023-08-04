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獨／準消防員受訓做「人形蜈蚣」傷頸椎變跛腳 消防署國賠496萬

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

朱姓男子4年前通過警消特考後接受教育訓練，做俗稱「人形蜈蚣」的堆疊訓練時，因前方學員摔落地面，導致他頸椎椎間盤突出、脊髓損傷等，至今無法跑跳、沒有冷熱痛覺，被認定為重大傷病、領有輕度身心障礙證明，他請求國家賠償，台北地方法院判內政部消防署應賠496萬餘元，可上訴。

朱2018年通過四等消防警察人員特考，隔年1月16日到消防署訓練中心，參加為期3周的消防特考班預備教育，也就是教育訓練；朱2019年1月29日下午被區隊長指示和其他學員做「人形蜈蚣」訓練，學員排成一縱隊，每位學員雙腿放在後者的肩膀及背部，再全員以雙手撐起身體，與地面平行。

朱主張，當時他前方的學員體力不支摔落柏油地面，但雙腿仍在他身上，導致他頭頸部受到瞬間外力，診斷為頸椎椎間盤突出、脊髓損傷和脊髓神經壓迫，接受2次手術並持續接受復健、幹細胞療法至今，仍不能跑跳、快走、走路跛腳、身體左側沒有冷熱及痛覺、右側身體障礙無法準確握筆寫字，經衛生福利部認定為重大傷病，領有輕度身心障礙證明。

朱指出，「人形蜈蚣」訓練具高度危險性，未納入當年度課程配當表，但訓練中心人員卻擅自實施，違反訓練計畫、比例原則及公務人員保障法、公務人員安全及衛生防護辦法等，認為人員有疏失；他當時年僅24歲，大學畢業通過特考，卻在訓練期間遭受傷害，人生嚴重受影響，現在於環保公司擔任技術員，要求消防署國家賠償看護費、交通費、不能工作損失、勞動力減損、精神慰撫金等，共計660萬8688元。

消防署反駁，消防員出勤需耗損大量體力，且講求團隊合作精神，為了消防員能順利完成救災任務，須接受高強度訓練、重視培養團隊精神，才利用自由運用時間施作「人形蜈蚣」訓練，且每組訓練約1至2分鐘換手，學員可以暫時休息，符合比例原則，沒有違反訓練計畫。

消防署指出，「人形蜈蚣」訓練屬於靜態肌耐力訓練，不像柔道、摔角或搏擊，健康成年人正常操作不會受傷，而從病歷、健保資料，朱入訓前即患有老年性骨質疏鬆症、骨刺、頸椎退化性疾患，認為他受傷與訓練沒有因果關係，且朱隱匿病情參加訓練，應自負結果，訓練中心人員沒有過失。

根據其他學員訪談內容，「操到後面有聽到一些學員有在哀嚎」、「隔天也有不少同學橫紋肌溶解住院觀察幾天」、「堆疊動作很危險」、「很多同學都有上肢無力以至於直接墜落地面」等。

台北地院認為「人形蜈蚣」確實不是明文規範的訓練內容，而學員除了自身體能狀況，還得承受其他學員體能狀況影響，具相當危險性，認為逾越裁量權限。

另依朱的病歷雖顯示老年性骨質疏鬆症、骨刺等，但時間都在施作「人形蜈蚣」訓練之後，認定朱接受訓練，因前方學員摔落地面，導致他頭頸部受傷，之間有因果關係，審酌後判消防署要國家賠償496萬3696元。

內政部消防署訓練中心。圖／消防署提供
內政部消防署訓練中心。圖／消防署提供
內政部消防署訓練中心。圖／聯合報系資料照片
內政部消防署訓練中心。圖／聯合報系資料照片

消防員

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