快訊

停班課整理包／颱風假掰了！北北基桃宣布明正常上班課 各縣市一次看

U12世界盃／邱亞恩4.1局8K+葉壘拆彈 中華隊4:0退多明尼加奪6連勝

NONO遭控性侵 利菁挖出諷刺畫面「女人玩多了總會出事」

台電外包工程車墜谷4死2傷 桃市府：非施工意外

中央社／ 桃園3日電

颱風卡努來襲，台電一輛外包工程車今天在桃園市復興山區墜谷，釀4死2傷。桃園市勞動檢查處表示，台電未安排施工，且事故地距離最近工程處甚遠，應非屬施工過程中造成的意外。

台電一輛外包工程車上午行經桃園市復興區高義村雪霧鬧台電工程便道、要前往台電承包工程工地時，在雪霧鬧橋附近翻落邊坡、墜落山谷，造成4人死亡2人受傷。

桃園市政府勞動檢查處晚間公布初步調查結果，該車輛為「巴陵配電桿線改建輸電鐵塔工程」的施工廠商所有，疑因山區產業道路狹小、坡度陡峭，加上路面濕滑，造成車輛翻落邊坡。

桃園勞檢處說，經詢台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處，由於颱風影響，工程未安排施工，且施工廠商也回報「未出工」，且離事故地點最近的一處鐵塔工程，也相距甚遠，應非屬施工過程中造成的意外。

桃園勞檢處也說，至於施工廠商是否有突發或其他臨時狀況需派工施作，需駕車至復興區作業，後續將派員調查釐清。

桃園 台電 颱風

延伸閱讀

台電外包工程車翻落150公尺山谷 4人不治

風雨飄搖樹木碰觸電線 基隆、新北近7千戶停電陸續修復

台電外包商工程車翻覆釀四命危二傷 台電回應了

桃園復興鄉台電工程車意外 台電：是否公務仍待釐清

相關新聞

詐團兄弟檔落網警拍照開心比Ya 囂張理由曝光1押1交保

高雄檢警聯手破獲4起假幣商洗錢案，洗錢金額高達5億4000萬，其中王姓兄弟和高姓兄弟檔聯手組成的詐團，以投資虛擬貨幣詐騙...

卡努颱風侵襲 台東1男疑游泳遭大浪捲走！警消搜救中

卡努颱風來襲，台東今天不僅陸地風勢強勁，海面風浪也大，東河鄉都蘭村沙灘外海，一名40多歲男子疑游泳遭大浪捲走，警消目前持...

萬華回收場熄燈 業者與拾荒者生存空間遭壓縮

2月中天氣仍寒，林阿姨頭戴斗笠、身穿羽絨衣和綠色圍裙，她的推車疊滿各種回收物，紙箱、電器、鐵鋁罐、置物籃，都被她用橡膠帶迅速捆綁在車上。

桃園原鄉台電包商工車翻4命危 勞檢處調查非在工地現場

桃園市復興區今天中午發生台電外包商工作車輛行經雪務鬧部落翻下邊坡意外，造成5男1女輕重傷，其中4人送醫到院前心肺功能停止...

台中公務員狠詐130萬中低收補助款 5個貪汙罪下場慘了

台中和平區公所王姓約雇員利用申請中低收補助系統沒複審機制漏洞，將不具低收資格的爸媽、弟弟3人個資輸入，連續5個月詐領社會...

台電外包工程車翻落150公尺山谷 4人不治

卡努颱風來襲，一輛台電外包工程車前往巴陵山區，進行桃園市復興區台7線電塔改建工程，該車在行經復興區高義村雪霧鬧橋附近轉彎...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦