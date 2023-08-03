台電外包工程車墜谷4死2傷 桃市府：非施工意外

颱風卡努來襲，台電一輛外包工程車今天在桃園市復興山區墜谷，釀4死2傷。桃園市勞動檢查處表示，台電未安排施工，且事故地距離最近工程處甚遠，應非屬施工過程中造成的意外。

台電一輛外包工程車上午行經桃園市復興區高義村雪霧鬧台電工程便道、要前往台電承包工程工地時，在雪霧鬧橋附近翻落邊坡、墜落山谷，造成4人死亡2人受傷。

桃園市政府勞動檢查處晚間公布初步調查結果，該車輛為「巴陵配電桿線改建輸電鐵塔工程」的施工廠商所有，疑因山區產業道路狹小、坡度陡峭，加上路面濕滑，造成車輛翻落邊坡。

桃園勞檢處說，經詢台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處，由於颱風影響，工程未安排施工，且施工廠商也回報「未出工」，且離事故地點最近的一處鐵塔工程，也相距甚遠，應非屬施工過程中造成的意外。

桃園勞檢處也說，至於施工廠商是否有突發或其他臨時狀況需派工施作，需駕車至復興區作業，後續將派員調查釐清。