別想颱風假了！桃園未達大雨標準 張善政：明雨將變小

中颱「卡努」逼近，桃園市長張善政今出席「卡努颱風災害應變中心二級開設」第2次工作會議，表示今是雨量最大的一天，桃園區雨勢未達大雨程度，而局部區域及山區雨勢較大的行政區，必須特別加強注意，預估明雨量將變小，但在颱風警報未解除前，仍需繼續保持警戒。

復興區災防辦公室表示，目前復興區三光里比該部落道路及高遶部落簡易自來水系統暫時無法搶修，廠商均在待命中，待狀況許可之際，將請委外廠商進行搶通及搶修。張善政要求，針對華陵山區落石、比該道路及簡易自來水系統等尚待搶修的地方，在安全無虞的情況下，搶修人員應盡快前往現場搶修。

交通局表示，因應卡努颱風，市府有逐一向各市區公車業者確認，凡業者有減班停駛皆須報備且同意，才能公開市區公車調整後的路線。公路客運業者也需向主管機關報備，惟部分路線班距較長，較影響民眾候車時間。