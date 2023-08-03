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三重男自稱醫院保全假性交上銬應召女 挨告妨害自由

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

年約40歲的中年男子自稱醫院保全，上個月30日透過LINE援交群組，約出L姓應召女性交易。雙方進入旅社房間，L女慘遭男子上銬勒索，男子還用女子手機隨機加入各援交群組找尋犯案目標，一個小時後L女解銬放走。今天下午L女到派出所提告妨害自由，警方受理循線偵辦中。

據了解，被害L姓應召女子，上個月30日晚上8時許，從通訊軟體LINE某援交群組，收到一名暱稱為「頂溪阿明」的男子，以3千元代價約她從事性交易，雙方談妥並約在新北市三重區集成某家商旅附近碰面，隨後一同走進商旅內。

L女先至櫃台付掉1000元房錢，兩人便走入房間內，怎料，兩人一踏進房內，男子先掏出3千元給L女，旋即拿出手銬對L女上銬，並控制其行動。過程中男子要她拿出手機，L女深怕遭遇不測乖乖配合。

男子一接過手機，開始用L女魚訊暱稱加入數個援交魚訊群組，兩人在房內待了一個小時，男子向女拿走剛付3千元性交易費用，旋即解銬放L女離開。事後L女將整起遭遇過程，貼文到其他魚訊群組，不少同業紛紛表示，自己也曾被該男以同樣方式勒索過。

今天下午4時許，L女親自到轄區派出所報案，控訴男子妨害自由，目前警方已調閱當天周邊監視器畫面，鎖定一男子身分，正循線追緝他到案說明釐清。

男子假性交，對應召女上銬控制行動，遭應召女提告妨害自由。記者曾伯愷／翻攝
男子假性交，對應召女上銬控制行動，遭應召女提告妨害自由。記者曾伯愷／翻攝
男子假性交，對應召女上銬控制行動，遭應召女提告妨害自由。記者曾伯愷／翻攝
男子假性交，對應召女上銬控制行動，遭應召女提告妨害自由。記者曾伯愷／翻攝

援交 性交易

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