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大樓外牆冷氣支架鬆脫恐成凶器 警消急拉封鎖線速拆

聯合報／ 記者黃子騰王長鼎／新北即時報導

中颱卡努來襲，新北市受暴風圈影響出現強風暴雨。中和區景新街1棟社區大樓外牆冷氣支架，今天上午疑似不堪強風吹襲導致螺絲脫落，在大樓外牆上搖搖欲墜。林姓女屋主見狀立即報警。中和警方偕同消防局拉起封鎖線，疏導行經車輛、行人儘速通過，林女也通知維修廠商到場，順利排除即將脫落的支架。

據了解，中和分局安平派出所，今天上午接獲林姓女屋主報案，表示固定在大樓外牆的冷氣支架疑似鬆動脫落，若不慎掉落恐將危及經過人車安全。警員賴奕旻及柯昶任獲報前往，發現確實是冷氣支架老舊，導致零件脫落，只剩部分支架懸掛於剩餘支架上，在空中被風吹得不停晃動。

卡努颱風暴風圈預期將帶來強陣風，為防冷氣支架掉落造成危險，警方立即通報消防隊員到場勘查，並在下方人行道拉起封鎖線疏導經過車輛及人員。林姓女屋主也通知維修廠商及管委會前來修繕及加固，在警、消及廠商迅速處置下，順利將即將脫落的支架移除。

中和分局呼籲，卡努颱風帶來的強風豪雨不容小覷，民眾務必做好建築物防颱措施，減輕可能造成的損失，同時減少外出，以維護生命及財產安全。

冷氣支架鬆脫在空中不斷搖晃。記者黃子騰／翻攝
冷氣支架鬆脫在空中不斷搖晃。記者黃子騰／翻攝
警方及消防隊員在下方拉起封鎖線。記者黃子騰／翻攝
警方及消防隊員在下方拉起封鎖線。記者黃子騰／翻攝

冷氣 卡努颱風

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