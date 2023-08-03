颱風天潛入私人車庫脫褲拉屎又偷竊 南警鷹眼逮竊犯

趁颱風天打劫，日前仁德區有民眾在臉書社團發文，表示上月28日有名男子趁著風雨交加的凌晨，偷偷進入社區住家中私人車庫，形跡可疑。更有居民反映錢包遭竊。仁德分駐所表示，昨已將41歲楊姓男子帶回詢問，並依照竊盜罪函送台南地檢署偵辦。

事發地點在仁德仁中社區，上月28日凌晨3點多，杜蘇芮颱風挾帶驚人風雨。不過楊男不畏困難前往社區私人車庫，還對住家內機車車廂及汽車車門都有試著打開的狀況。

徐姓居民表示，楊男對他機車車廂、汽車們不斷嘗試打開，幸好沒有財物損失，但還是很擔心錢財損失，家裡遭竊的危險。就有兩戶鄰居反映汽機車內的錢包都被偷走；更有居民說，他還在家門口脫褲子疑似要方便。

徐先生還說，曾經聽過周遭社區朋友反映楊男為慣犯，時常有他的蹤影。而且家家戶戶都有小朋友，怕小孩受到傷害。

據了解，楊男平時打零工為生，居無定所。當天凌晨出外走走，可突然肚子一陣絞痛，緊急到社區內車庫想翻找衛生紙。不過卻順手牽羊，竊取近1000元現金。