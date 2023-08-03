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影／高雄痴女趴男友引擎蓋不願他離去 男狠心拖行50米拋棄路中
高雄岡山仁壽路上昨天下午接近6時許，54歲陳姓女子全身擦挫傷，倒在路邊報案，疑似情侶口角糾紛，陳女趴在48歲刁姓男友轎車引擎蓋上，不願讓他離開，不料，刁男無視陳女安危，竟然執意駕車離去，讓陳被狠狠拖行50米倒地，所幸送院治療後並無大礙。
「因租屋房款問題，情侶起糾紛。」警方指出，刁男當時負氣駕車離去，陳女為了留住刁男，硬是趴上車引擎蓋不願他離去，沒想到，刁男鐵了心，執意駕車導致陳女遭拖行，從監視器上可見，車輛行至過彎處，陳女整個人甩向駕駛這側車門，直行不久即倒臥在地。
當時後方有1廂型車、2機車不知前方為何一人躺路中不起，長鳴喇叭警告，3車全部停住，還有路人趨前關心。陳女倒地當下，刁男雖有下車查看，並試圖將她從路中央拖至路旁，但陳女疑似身心受創，倒臥在地久久不願起身。據悉，陳女經救護員送至義大醫院急救後，並無大礙，而刁男已被警方通知到案，全案依傷害罪，函送地檢署偵辦。
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