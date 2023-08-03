影／山區修電塔…外包工程車翻落山谷4命危2傷 台電回應了

卡努颱風來襲，桃園市復興區昨夜至今晨陸續降雨，山區路基濕滑，今天中午一輛台電外包工程車前往巴陵山區進行電塔修復工程，在行經復興區高義村雪霧鬧橋附近轉彎處，疑因山區產業道路小，不慎翻落約50公尺邊坡，工程車駕駛連同工程人員五男一女共六人摔落邊坡山谷，造成四人OHCA命危、二人受傷重大意外事故。

桃園市消防局第四大隊據報，出動大批消防救援人員救援，但山區產業道路邊坡陡滑，增加救援難度，率先抵達救援人員下邊坡山谷，發現工程車已扭曲變形，破損嚴重，車上男女六人均摔出車外。

據了解，該輛台電外包工程車，車上載運男女六人前往復興區巴陵地區修復電塔工程，其中本國勞工二人、外籍移工四人，行經雪霧鬧橋附近邊坡翻落山谷。

消防救援人在附近搜尋，在車外發現一男一女受傷，隨後在附近找到三男時，都已OHCA（到院前心肺功能停止）無心跳呼吸，最後找到另一男子也已呈現OHCA，車禍意外總共四人OHCA命危、2人（一男一女）受傷，消防人員救出道路上協助送醫急救中。

針對桃園復興區傳出車輛翻落邊坡事件，台電表示，對於發生這起不幸事件，台電深感遺憾，已指派主管前往現場關心了解。台電強調，公司目前正於台七線辦理鐵塔改建工程，今日則有確認因颱風不出工，承攬商也回報未出工，詳細情況將由總公司主管至現場持續釐清，並提供必要協助。