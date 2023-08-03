桃園通緝男缺錢暗巷偷輪胎 9人座廂型車慘遭「卸腳」

桃園市蘆竹區一名莊姓男子因缺錢花用，昨晚動歪腦筋持工具將路邊車輛輪胎拆下，準備偷去變賣換錢，但因其舉止太過顯眼遭民眾發現報警，警方找來被偷車主當場確認，還查出莊男是名竊盜通緝犯，全案依竊盜現行犯移送桃園地檢署。

昨晚蘆竹警分局大竹派出所接獲民眾報案，稱蘆竹區南青路與新生路599巷100弄口疑似有人在竊取汽車輪胎，隨即派員前往處理，警方到達現場，發現一輛可疑小客車，當場查獲莊姓竊盜通緝犯正埋頭拆輪胎，並在車內發現另外4個輪胎。