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桃園通緝男缺錢暗巷偷輪胎 9人座廂型車慘遭「卸腳」

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市蘆竹區一名莊姓男子因缺錢花用，昨晚動歪腦筋持工具將路邊車輛輪胎拆下，準備偷去變賣換錢，但因其舉止太過顯眼遭民眾發現報警，警方找來被偷車主當場確認，還查出莊男是名竊盜通緝犯，全案依竊盜現行犯移送桃園地檢署。

昨晚蘆竹警分局大竹派出所接獲民眾報案，稱蘆竹區南青路與新生路599巷100弄口疑似有人在竊取汽車輪胎，隨即派員前往處理，警方到達現場，發現一輛可疑小客車，當場查獲莊姓竊盜通緝犯正埋頭拆輪胎，並在車內發現另外4個輪胎。

對此警方發現隔壁一輛廂型車4個輪胎全不見，馬上推著輪胎前往比對，結果完全符合，立即通知車主到場確認，果然輪胎全為箱型車所有，依現行犯逮捕莊男，全案依竊盜罪移送桃園地檢署偵辦。

警方獲報到場逮捕莊男，還查出是名竊盜通緝犯，全案依竊盜現行犯移送桃園地檢署。記者周嘉茹／翻攝
警方獲報到場逮捕莊男，還查出是名竊盜通緝犯，全案依竊盜現行犯移送桃園地檢署。記者周嘉茹／翻攝
桃園市蘆竹一名莊姓男子缺錢花用，昨晚動歪腦筋持工具將路邊車輛輪胎拆下欲變賣換錢。記者周嘉茹／翻攝
桃園市蘆竹一名莊姓男子缺錢花用，昨晚動歪腦筋持工具將路邊車輛輪胎拆下欲變賣換錢。記者周嘉茹／翻攝

竊盜 桃園 通緝

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