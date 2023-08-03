影／「你兒子被擄」高雄婦急匯45萬贖人 警致電求證輕鬆阻詐
高雄71歲鄭姓婦人日前接到一通電話佯稱兒子替人作保，因還不出錢遭人擄走，對方要求她支付45萬元贖人；鄭婦一聽心急如焚，在農會欲提領現金交付時，卻被機靈行員阻止，最終在警方協助下，接回斷掉的理智線，驚覺自己差點受騙上當。
7月底下午3時許，鄭婦以支付家中裝潢款項為由，向農會申請提款，不過，行員察覺出鄭婦神情不安，便通報警方到場協助，當時，員警在了解事發經過後，為讓鄭婦安心主動連繫婦人的兒子，直到與兒子通上電話，婦人這驚覺，方才電話中歹徒說的一切都是假。
警方指出，這是典型的「假綁架真詐欺」的金融詐騙案，近來詐騙集團也運用高科技行詐騙伎倆，民眾若接到類似電話，因先冷靜求證，避免在心煩意亂下，白白繳錢給詐團，成了深陷圈套裡的肥羊。
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