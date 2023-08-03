中颱卡努緩移、新北林口路樹連根拔起 橫倒人行道

中央氣象局指出，中颱卡努目前在台北東北東方約360公里海面上，以每小時5轉9公里速度，向西緩慢移動。今天上午新北市新莊、林口兩區出現零星災情，有路樹被強風吹倒橫移路面，有林口縣道山壁路樹傾倒險傷到路過人車，目前皆已排除。

根據中央氣象局颱風資料，中颱卡努移動緩慢深夜將最靠近台灣，再向東北迴轉緩慢前進，目前暴風圈正逐漸進入台灣北部近海及東北部近海，對新北、台北、基隆及宜蘭將恐構成威脅，預估暴風圈午後觸陸。

新北市消防局第二救災救護大隊表示，今天清晨至中午為止，新北市林口區106縣道往北77k嘉寶國小前面、林口區文化一路一段99號前以及新莊區中正路340巷1號鳳凰花園前，路樹被強風吹倒，連根拔起橫移路面，所幸未波及路過人車無人受傷，相關單位也在第一時間清除。