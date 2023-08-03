花蓮75歲阿公山區失蹤4天 今發現機車擴大搜救中
花蓮75歲簡姓阿公獨居在壽豐鄉平和村，上月31日騎機車出門後失蹤未返家，妹妹發現遲未聯繫上哥哥，加上卡努颱風接近台灣，趕緊向警方報案。今天阿公的輕型機車在壽豐鄉花46線15公里處找到，卻沒有看到人，花蓮縣消防局動員警義消，利用人力與空拍機擴大在壽豐、鳳林周遭山區搜索。
消防局表示，簡姓阿公上月31日一早就出門，沒有帶手機，由於都沒回家失聯，家屬1日晚上到吉安警分局志學派出所調閱監視器，發現簡姓阿公當天早上7時56分，出現在台11線及花46線交叉口，之後轉入花46線往鳳林方向，進入海岸山脈山區。
在簡姓阿公失蹤4天後，今天上午水璉派出所警員與家屬在花46線14.5公里處，發現阿公的機車，車上留有衣物與礦泉水，因失蹤地點位於山區，請消防局協助搜尋。據了解，阿公沒有確診失智，精神狀況在失蹤前皆正常。
卡努颱風警報接近台灣，中央氣象局發布海上陸上警報，雖然花蓮位處背風面沒有太大風雨，但山區天氣難預測，家屬擔心阿公會有危險。警消透過空拍機、直升機在山區協尋，都沒有發現人影，消防局動員人力擴大搜索，盼盡快找到失蹤阿公。
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