影／颱風天休旅車瑞平公路起火 燒到內裝全毀、輪胎剩鋼圈

林姓男子今天中午開車行駛106線瑞平公路時，看到引擎蓋冒煙停車，他和同車2名友人下車並報案。消防人員抵達現場，射水滅火，但整輛車內裝幾已燒毀，車輪也只剰鋼圈。起火原因由消防人員鑑識調查。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心中午12時40多分接獲報案，106公路在指標75.5K有輛車起火燃燒。消防局派員前往灌救，將火撲滅，沒有人員傷亡。瑞芳警分局大寮派出所所長張勝忠也率員警前往現場處理，管制交通，以利救援。