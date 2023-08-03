香港女網友4千元就來台結婚 男網友脫單不成險受騙

南投市李姓男子網路交友，結識自稱是香港人的女網友，對他關懷備至，還表示將移民來台灣結婚，讓他以為終於可脫單。未料，女網友卻寄包裹，要他代墊4000元，家人及時提醒，李男向警方報案，警方拆穿這是網路常見交友詐騙，他才免於受騙。

中興警察分局中興派出所警員洪家偉、馬泓毅前幾天接獲李姓男子報案，他表示，透過網路交友認識一名香港女網友，雙方相當聊得來，女方也對他的生活情況相當關心，並表示將辦理移民來台，和他結婚。

李男相當高興，以為千里姻緣一線牽，終於找到另一半可以脫單。女網友並告訴他，有些資料要以包裹寄給他，要他先簽收並代墊4000元費用，等她移民來台灣後，再找他領回包裹並支付4000元。

李姓男子認為只要收包裹和墊4000元，就能完成終身大事開心答應。然而，家人懷疑，雙方素未謀面，僅在網路交流就互定終身，很有問題。在家人勸告下，他向警方詢問。

員警耐心說明，這是網路典型詐騙手法，利用男女網友希望結婚的心理，訂出數千元費用，被害人往往以為金額不高失去戒心代墊，事後「另一半」就再無音訊。李姓男子如夢乍醒，拒收包裹，避免血汗錢遭騙。