快訊

直播／中南部雨勢越晚越烈 氣象局曝卡努最快解除陸警時間點

白飯之亂熱炒店宣告復業！遭網刷嗆酒駕不報稅 老闆怒回：截圖準備提告

北北基宜明天還能放颱風假嗎？桃園今不放假錯了嗎？彭啟明這麼說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

香港女網友4千元就來台結婚 男網友脫單不成險受騙

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投市李姓男子網路交友，結識自稱是香港人的女網友，對他關懷備至，還表示將移民來台灣結婚，讓他以為終於可脫單。未料，女網友卻寄包裹，要他代墊4000元，家人及時提醒，李男向警方報案，警方拆穿這是網路常見交友詐騙，他才免於受騙。

中興警察分局中興派出所警員洪家偉、馬泓毅前幾天接獲李姓男子報案，他表示，透過網路交友認識一名香港女網友，雙方相當聊得來，女方也對他的生活情況相當關心，並表示將辦理移民來台，和他結婚。

李男相當高興，以為千里姻緣一線牽，終於找到另一半可以脫單。女網友並告訴他，有些資料要以包裹寄給他，要他先簽收並代墊4000元費用，等她移民來台灣後，再找他領回包裹並支付4000元。

李姓男子認為只要收包裹和墊4000元，就能完成終身大事開心答應。然而，家人懷疑，雙方素未謀面，僅在網路交流就互定終身，很有問題。在家人勸告下，他向警方詢問。

員警耐心說明，這是網路典型詐騙手法，利用男女網友希望結婚的心理，訂出數千元費用，被害人往往以為金額不高失去戒心代墊，事後「另一半」就再無音訊。李姓男子如夢乍醒，拒收包裹，避免血汗錢遭騙。

中興警分局長侯興龍說，詐騙集團常常利用網路交友軟體，向不特定人士釣魚，佯稱長居國外，聊天一段時間後，便假稱要寄包裹給被害人，需匯款保證金、手續費才能領回等話術，誘騙被害人匯款。民眾如遇到網友要求付錢，可撥打110或165向警察機關求證，避免受騙。

李姓男子（中）差點被騙，還好警方及時拆穿交往詐騙手法。圖／中興警分局提供
李姓男子（中）差點被騙，還好警方及時拆穿交往詐騙手法。圖／中興警分局提供
李姓男子（右）以為香港女網友要移民來台嫁他，準備代墊4000元包裹費，還好被警方識破。圖／中興警分局提供
李姓男子（右）以為香港女網友要移民來台嫁他，準備代墊4000元包裹費，還好被警方識破。圖／中興警分局提供

延伸閱讀

總銷貨價值同比升19.6% 港零售業連漲7個月

港車北上滿月 大灣區更暢通

HUR獻初體驗引轟動 中暑狂吐超可憐

網友爆料香港偶遇楊冪與女兒吃飯　翻出日前生活美照：小糯米拍的？

相關新聞

卡努來襲 新北男開賓士車上山找朋友、斷枝當頭砸落毀車頭

新北市陳姓男子今天清晨開著一輛賓士車，人車行經北18線4之60號前，車頭遭掉落路樹斷枝砸損，沒人受傷。警、消獲報派員趕抵...

國小男童無力葬父、警連絡慈善會幫忙 他寫感謝信「會認真讀書」

一名國小男童的父親病逝，他無力負擔喪葬費，台中市大甲警分局義里派出所長紀適從獲知後聯絡慈善會，募款幫助男童葬父，男童前天...

花蓮75歲阿公山區失蹤4天 今發現機車擴大搜救中

花蓮75歲簡姓阿公獨居在壽豐鄉平和村，上月31日騎機車出門後失蹤未返家，妹妹發現遲未聯繫上哥哥，加上卡努颱風接近台灣，趕...

影／颱風天休旅車瑞平公路起火 燒到內裝全毀、輪胎剩鋼圈

林姓男子今天中午開車行駛106線瑞平公路時，看到引擎蓋冒煙停車，他和同車2名友人下車並報案。消防人員抵達現場，射水滅火，...

疑台電工程車翻落桃園復興山區山谷 3人OHCA 2輕傷3人搶救中

卡努颱風來襲，桃園市復興區昨夜至今晨陸續降雨，山區路基濕滑，疑似一輛台電工程車今天中午行經復興區高義村雪霧鬧橋附近轉彎處...

駕駛停紅燈連丟10多件垃圾遭電眼抓包 中市半年取締490件

台74線下匝道與台中市多處重要道路分隔島及路口處，常有駕駛人停等紅燈時隨手亂丟垃圾，台中市環保局設置監視器，24小時「電...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦