桃園混凝土預拌車翻覆直接堵死2店面 2車遭壓毀、水泥流滿地

桃園市八德區中正路與廣興路口今上午11點多，發生一輛水泥預拌車翻覆意外，整輛水泥預拌車橫躺在路邊，波及一樓店家及壓毀路邊車輛，混凝土更是流滿地，嚇壞附近住戶，所幸未造成傷亡。

今上午11點22分，該輛水泥預拌車行駛中正路，要轉彎至廣興路時疑似車速過快、重心不穩，結果整輛車橫躺翻覆，波及路邊2家正在營業的店面，並壓毀停在路邊的一輛小客車及機車，混凝土全流出地面及水溝，財損相當嚴重，所幸目前無人員傷亡，路段有人員指揮尚能通行。