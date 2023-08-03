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桃園混凝土預拌車翻覆直接堵死2店面 2車遭壓毀、水泥流滿地

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市八德區中正路與廣興路口今上午11點多，發生一輛水泥預拌車翻覆意外，整輛水泥預拌車橫躺在路邊，波及一樓店家及壓毀路邊車輛，混凝土更是流滿地，嚇壞附近住戶，所幸未造成傷亡。

今上午11點22分，該輛水泥預拌車行駛中正路，要轉彎至廣興路時疑似車速過快、重心不穩，結果整輛車橫躺翻覆，波及路邊2家正在營業的店面，並壓毀停在路邊的一輛小客車及機車，混凝土全流出地面及水溝，財損相當嚴重，所幸目前無人員傷亡，路段有人員指揮尚能通行。

事發後讓附近民眾嚇壞，表示20幾年來第一次碰到這麼恐怖的事故。由於混凝土車撞擊路邊店家，目前造成電表及水表嚴重毀損，八德警消獲報正在現場處理，水泥預拌車駕駛經酒測值為零，並通知自來水及台電人員協助，待吊車到場將混凝土車翻起拖離，詳細肇事責任及賠償將待後續釐清。

水泥預拌車翻覆後造成混凝土流滿地。圖／桃園市議員楊朝偉提供
水泥預拌車翻覆後造成混凝土流滿地。圖／桃園市議員楊朝偉提供
桃園市八德區發生一起水泥預拌車翻覆意外。圖／桃園市議員楊朝偉提供
桃園市八德區發生一起水泥預拌車翻覆意外。圖／桃園市議員楊朝偉提供

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