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獨／泰雅族耆老趁颱風前進山中農忙 疑路滑失足身亡

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣五峰鄉83歲王姓泰雅族耆老，前天清晨趁颱風來襲前到山裡農忙及查看水源，不慎跌倒失聯，家屬等不到王翁返家，向新竹縣議員張益生求助。由於颱風逼近，張益生協請警消增派人力搜索，直到昨天上午才找到王翁，但他已無生命跡象。檢警相驗，發現王翁左腿變形，疑為意外摔倒致死，至於詳細意外原因，檢警正在釐清中。

張益生指出，王翁是五峰鄉當地泰雅族部落耆老，每天都會到山裡去農忙和清通水源。前天清晨6時許，王翁跟往常一樣到山裡工作，車子停放在道路邊，但直到當天晚間8時許，王翁都未返家，車子依舊停在路邊，王翁家屬因此向他求助，由於當時卡努颱風逼近，山區不斷下雨，他擔心老人家安危，立即協請警消和居民入山尋找。

新竹縣消防局也表示，前天晚間8點20分獲報，表示羅平道路4.4公里往竹林村附近有民眾失蹤，消防局立即派遣1車2人配合當地居民8名協尋，直至晚間11點20分，均未尋獲失聯民眾。

昨天清晨7時許，消防局獲報有居民發現疑似失聯者，消防局出動五峰分隊1車4人配合4名義消前往，不過警消人員到場時，王翁已明顯死亡，警消人員合力將王翁遺體搬運至路面，並交由警方處置。

檢警相驗，發現王翁左腿變形，疑為意外摔倒致死，不過詳細意外原因，仍待檢警釐清。

由於颱風逼近，議員張益生協請警消增派人力搜索，直到昨天上午才找到王翁，但他已無生命跡象。記者黃羿馨／翻攝
由於颱風逼近，議員張益生協請警消增派人力搜索，直到昨天上午才找到王翁，但他已無生命跡象。記者黃羿馨／翻攝

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