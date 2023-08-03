行人滑手機闖紅燈驚險畫面曝光 騎士嚇壞嗆「看路啦」

新北市1名騎士日前行經板橋區一處路口時，突見路旁1名男子邊滑手機邊踏上行人穿越道，完全未注意到號誌已變燈，騎士見狀緊急按鳴喇叭怒嗆：「看路啦！」男子才驚覺趕緊退回路邊。騎士將行車紀錄器畫面PO網並貼文：「我比較想知道，他手機裡有什麼好玩的？」警方表示行人違規闖紅燈，將可開罰500元。

有網友在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」貼出一段影片，從畫面中可見騎士上月（7月）30日騎車經過板橋區板新路與中山路口，捷運環狀線板新站附近停等紅燈，當騎士見綠燈亮起起步直行時，不料前方路邊有名男子突然闖紅燈走上行人穿越道。騎士發現該名男子眼睛不斷盯著手機，趕緊按鳴喇叭提醒，並氣的怒吼：「看路啦！」此時該名男子才突然驚覺，趕緊退回路旁。

畫面一出引起網友熱議，有網友表示：「看到這種邊走邊滑的低頭族就覺得有夠蠢，好像不滑手機就不會走路一樣」、「狗都知到要看路」。但也有網友無奈的表示：「現今的法規，你沒讓你已經違規了(罰)6000元，而路人只罰500」、「基於行人無敵星，撞到它還是贏」。