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影／疑積怨多時 男子揮刀砍傷社區住戶委員會前委員

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市劉姓男子曾與社區住戶委員會前委員林姓男子因社區管理問題產生衝突，疑積怨多時，今涉嫌揮刀砍傷林男手掌，林負傷逃鄰近營區求救。警方獲報後依法受理，將依傷害罪嫌函送台北地檢署偵辦。

新北市警方今天上午8時許接獲民眾報案，指稱在新店區復興路上看見一名男子手受傷流血，疑似是刀傷，轄區江陵派出所員立即趕往，在附近一處軍營發現左手受傷的林姓男子（61歲）意識清楚，無生命危險。

經查，住在營區旁一處社區，曾任社區管委員會委員的林男，今天在社區一樓大櫃檯前，與鄰居劉姓男子（43歲）因多年前社區管理問題產生衝突，遭劉男涉嫌持開山刀砍傷左手手掌，林男負傷自行跑至附近軍營求救並由救護車送往慈濟醫院包紮。

經警方調閱案發地點的社區內部監視器畫面後，確認逞凶嫌犯身分正是該社區住戶劉男無誤，但劉男躲在住處不願開門，警方後續將依程序通知劉到案說明，警詢問後再依傷害罪嫌函送台北地檢署偵辦。

新北市劉姓男子曾與社區住戶委員會前委員林姓男子因社區管理問題產生衝突，疑積怨多時，今涉嫌揮刀砍傷林男手掌，林負傷逃鄰近營區求救。記者王長鼎／翻攝
新北市劉姓男子曾與社區住戶委員會前委員林姓男子因社區管理問題產生衝突，疑積怨多時，今涉嫌揮刀砍傷林男手掌，林負傷逃鄰近營區求救。記者王長鼎／翻攝
新北市劉姓男子曾與社區住戶委員會前委員林姓男子因社區管理問題產生衝突，疑積怨多時，今涉嫌揮刀砍傷林男手掌，林負傷逃鄰近營區求救。記者王長鼎／翻攝
新北市劉姓男子曾與社區住戶委員會前委員林姓男子因社區管理問題產生衝突，疑積怨多時，今涉嫌揮刀砍傷林男手掌，林負傷逃鄰近營區求救。記者王長鼎／翻攝

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