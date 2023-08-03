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士林大樹今早遭風吹倒險壓車 預計11點前搶通清運
卡努颱風進逼，台北市士林區文林路上一棵路樹今早因風大連根拔起，連人行道地磚也被掀起，所幸無人傷亡，警方獲報到場雙向管制，相關單位已於10點多緊急搶通，預計11點前完成清運。
警方今天早上7點多接獲民眾報案，文林路685號附近一棵高約10公尺的路樹，疑風大搖搖欲墜，仍有些許人車來往；現場民眾指揮交通時，一輛小轎車行經該路段，差點就被擊中。警方到場後，該樹已經連根拔起，橫跨3個車道，在場雙向管制，公園處派人到場鋸掉倒塌路樹。
工務局表示，該地4株樹木生長勢不佳傾斜且樹木竄根嚴重，其中一株前已造成地磚破碎壟起，已簽准移除，此次因風勢過大，造成該株傾斜嚴重的樹木倒伏。園工隊上午接獲EOC系統通報倒樹，已先聯繫消防局支援，並派工於9點10分到場倒樹鋸除，預計11點前完成道路暢通、清運。
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