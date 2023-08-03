新莊鷹架遭強風吹倒、21歲男遭玻璃割傷 現場畫面曝光

中颱卡努腳步緩慢逼近，預計今晚將觸陸。新莊區中正路694巷附近一處私人建物鷹架，被強風吹落倒塌， 幸好當時無車輛行經，僅一位21歲男性遭玻璃割傷，不過傷勢較輕該男拒絕就醫。另外，該建物業者立即到場，上午9點20分已排除情況，現已恢復通行。

新莊區長朱思戎說，新莊中正路694巷附近一處私人建物鷹架，不敵強風吹落而倒塌，一位21歲男性遭玻璃割傷，但傷勢為皮肉傷，並不嚴重該男子也拒絕就醫。另外，建物工地工班也到現場排除情況，公所到場做交維管制，9點20分狀況已排除。 新莊區中正路694巷附近一處私人建物鷹架打塌，上午9點20分已排除情況。圖／新莊區公所提供 新莊區中正路694巷附近一處私人建物鷹架。圖／新莊區公所提供