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卡努來襲 新北男開賓士車上山找朋友、斷枝當頭砸落毀車頭
新北市陳姓男子今天清晨開著一輛賓士車，人車行經北18線4之60號前，車頭遭掉落路樹斷枝砸損，沒人受傷。警、消獲報派員趕抵協助管制及疏導，並通知相關單位前來清除，於上午6時50分許排除恢復通行。
據了解，陳姓男子（62歲）今天清晨6時許獨自開著一輛賓士車，沿著新北市三芝區北18線道往山上行駛，途中行經沿著三芝區北18線4之60號前，一旁路樹斷枝突然掉落，當場砸中賓士車車頭，導致車頭受損，所幸沒有人受困受傷。
淡水警、消獲報派員趕抵，經協助管制疏導交通，同步通知相關單位前來清除，於今天上午6時50分許排除恢復通行。
新北市消防局提醒，民眾於颱風期間務必注意自身安全，勿隨意至海邊逐浪、觀浪及從事相關水域活動，家中玻璃請使用膠帶黏貼固定，非必要時請待在家中避免外出，謹記「防災6要3不」包括「土石流危險區要撤離」、「防颱資訊要注意」、「社區水溝要疏通」、「防災用品要準備」、「低窪地區民眾要遷往高處」、「招牌門窗要固定」等防災6要；及「不去觀潮、戲水、釣魚」、「不去登山溯溪」、「不去危險河床」等防災3不，方能化險為夷。
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