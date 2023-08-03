卡努來襲 新北男開賓士車上山找朋友、斷枝當頭砸落毀車頭

新北市陳姓男子今天清晨開著一輛賓士車，人車行經北18線4之60號前，車頭遭掉落路樹斷枝砸損，沒人受傷。警、消獲報派員趕抵協助管制及疏導，並通知相關單位前來清除，於上午6時50分許排除恢復通行。

據了解，陳姓男子（62歲）今天清晨6時許獨自開著一輛賓士車，沿著新北市三芝區北18線道往山上行駛，途中行經沿著三芝區北18線4之60號前，一旁路樹斷枝突然掉落，當場砸中賓士車車頭，導致車頭受損，所幸沒有人受困受傷。

淡水警、消獲報派員趕抵，經協助管制疏導交通，同步通知相關單位前來清除，於今天上午6時50分許排除恢復通行。