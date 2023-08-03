苗栗垃圾車擦撞賓士調解失敗 清潔隊司機哀號賠不起20萬

苗栗縣通霄鎮公所清潔隊所屬的垃圾車，日前執行公務收取垃圾時，在一處社區巷道倒車時，不慎擦撞到1輛賓士C系列轎車，造成賓士車左後門板金毀損，事後車主提列維修費及車資油料補貼共約20萬元，但肇事清潔隊司機訴苦無力賠付，昨調解失敗，雙方不歡而散也引發爭議。

事發在6月8日，張姓賓士車主指出，當時車子停在家門口，被倒車的垃圾車撞到後，車子往前移動1.5公尺，一開始理解司機也是百般不願意，所以將車子牽到附近修配廠修理，沒有送返原廠，維修金額17萬6250元，維修期間無車可用，上班車資花費2萬多元。

昨雙方首度透過調解委員會進行調解，但通霄鎮公所清潔隊車輛財損保險最高僅理賠10萬元，司機得知自己要負擔其餘賠償金，苦訴自己很可憐，一個月3萬多塊，有孩子要養有母親要養，這筆賠償金他拿不出來。

調解失敗後，張姓賓士車主在臉書社群發文請大家評評理，立刻引發熱議。有人直呼：太誇張的「通霄鎮公所」了；多數人認同垃圾車執行公務中，應當由公所負起責任，而非清潔隊員，若要走上法院，也應是公所是為被告，非清潔隊員，賠償部份本就應由公所負完全責任，至於清潔隊員，則是應由公所內部自行處理才是，這是責任區分，怎會是清潔對員自己來面對呢？