聽新聞
test
0:00 / 0:00
苗栗垃圾車擦撞賓士調解失敗 清潔隊司機哀號賠不起20萬
苗栗縣通霄鎮公所清潔隊所屬的垃圾車，日前執行公務收取垃圾時，在一處社區巷道倒車時，不慎擦撞到1輛賓士C系列轎車，造成賓士車左後門板金毀損，事後車主提列維修費及車資油料補貼共約20萬元，但肇事清潔隊司機訴苦無力賠付，昨調解失敗，雙方不歡而散也引發爭議。
事發在6月8日，張姓賓士車主指出，當時車子停在家門口，被倒車的垃圾車撞到後，車子往前移動1.5公尺，一開始理解司機也是百般不願意，所以將車子牽到附近修配廠修理，沒有送返原廠，維修金額17萬6250元，維修期間無車可用，上班車資花費2萬多元。
昨雙方首度透過調解委員會進行調解，但通霄鎮公所清潔隊車輛財損保險最高僅理賠10萬元，司機得知自己要負擔其餘賠償金，苦訴自己很可憐，一個月3萬多塊，有孩子要養有母親要養，這筆賠償金他拿不出來。
調解失敗後，張姓賓士車主在臉書社群發文請大家評評理，立刻引發熱議。有人直呼：太誇張的「通霄鎮公所」了；多數人認同垃圾車執行公務中，應當由公所負起責任，而非清潔隊員，若要走上法院，也應是公所是為被告，非清潔隊員，賠償部份本就應由公所負完全責任，至於清潔隊員，則是應由公所內部自行處理才是，這是責任區分，怎會是清潔對員自己來面對呢？
通霄鎮公所表示，事發後於7月3日已將垃圾車保險財損提高到30萬元，鎮長張可欣今天也表達同意對方車主提列的賠償金額訴求，公所會先全額負擔，不會讓第一線同仁獨自面對賠償，且已向調委會提出安排時間做第二次調解。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言