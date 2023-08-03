影／颱風夜揪友騎車出遊 屁孩不滿被瞪 新北街頭上演全武行

新北市22歲葉姓男子昨天深夜與3名友人分騎機車，行經土城區明德路停等紅燈時，疑因不滿同樣在停等紅燈的63歲張男、52歲鄭男瞪他們，雙方互嗆後發生拉扯，6人就在大馬路上爆發肢體衝突。土城警方獲報到場喝令雙方蹲下，隨即將6人帶回警局偵訊。雙方互不提告，警方詢後依社維法87條送辦。

據了解，葉姓（22歲）、戴姓（18歲）、嚴姓（18歲）及林姓（19歲）等4名男子，昨天深夜11時許趁著颱風夜分騎機車欲出遊，當葉男等人騎經土城區明德路二段正在停等紅燈時，葉男等人不滿一旁停等紅燈的張姓與鄭姓男子看了他們一眼，當即出言怒嗆「看三小」，張男與鄭男不甘示弱回嗆，雙方隨即發生拉扯進而爆發肢體衝突。