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影／颱風夜揪友騎車出遊 屁孩不滿被瞪 新北街頭上演全武行

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市22歲葉姓男子昨天深夜與3名友人分騎機車，行經土城區明德路停等紅燈時，疑因不滿同樣在停等紅燈的63歲張男、52歲鄭男瞪他們，雙方互嗆後發生拉扯，6人就在大馬路上爆發肢體衝突。土城警方獲報到場喝令雙方蹲下，隨即將6人帶回警局偵訊。雙方互不提告，警方詢後依社維法87條送辦。

據了解，葉姓（22歲）、戴姓（18歲）、嚴姓（18歲）及林姓（19歲）等4名男子，昨天深夜11時許趁著颱風夜分騎機車欲出遊，當葉男等人騎經土城區明德路二段正在停等紅燈時，葉男等人不滿一旁停等紅燈的張姓與鄭姓男子看了他們一眼，當即出言怒嗆「看三小」，張男與鄭男不甘示弱回嗆，雙方隨即發生拉扯進而爆發肢體衝突。

附近民眾發現有人打架立即報警，土城警方獲報立即派遣線上快打警力趕抵現場，當警方抵達時雙方已無打架情事，警方隨即喝令在場6人蹲下配合盤查，隨後將雙方帶回警局釐清案情。因6人皆無明顯傷勢互不提告，警方詢後仍依違反社會秩序維護法87條送辦。另外葉男一方未戴安全帽違規情形則依道路交通管理處罰條例第31條舉發。

警方到場喝令雙方蹲下。記者黃子騰／翻攝
警方到場喝令雙方蹲下。記者黃子騰／翻攝
雙方在街頭追逐互毆。圖／社會事新聞影音
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