快訊

直播／不只北部放颱風假 卡努最新預報出爐 這些地方風雨也近達標

卡努風力達11級 蘭嶼今宣布中午過後停班停課

中科院九鵬基地餘料銷毀意外爆炸 2人嚴重燒燙傷送醫搶救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

楊文科率警與行員共組打詐隊 成功攔阻7362萬血汗錢

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣警察局統計，民眾受騙手法以假投資及解除分期付款為大宗，其中假投資財損多透過臨櫃匯款，為此警方與金融機構行員共同扮演阻詐最後一道防線，截至今年7月31日止，已經成功攔阻詐騙匯款95件、7362萬餘元，攔阻金額較去年增加147%，有效守護民眾財產安全。

新竹縣警察局指出，詐騙金額居高不下，縣長楊文科率領縣府團隊及轄內金融機構共同阻詐、識詐，並呼籲民眾「識破網路詐騙，四不原則掌握住，金錢留得住」，同時也訂頒「協請金融機構及超商業者協助攔阻詐騙執行要領」，讓警方與金融機構行員共同阻詐。

新竹縣副縣長陳見賢也在7月份治安會報中，公開表揚中國信託商業銀行竹北分行、六家庄分行及國泰世華銀行竹北分行所屬3名經理成功攔阻達5次以上，並頒發「反詐有功人員」獎狀；另外土地銀行竹北分行行員機警通報，因而偵破拘禁人頭帳戶案件；永豐銀行行員機警通報，因而偵破詐欺車手案件，縣府也頒發3千元至2萬元不等獎金，感謝其對於治安的貢獻。

新竹縣政府警察局呼籲，凡是在網路上看到投資廣告或可疑的投資訊息，請牢記「不接觸、不點閱、不加入、不匯錢」等四不原則，守護你我錢包，真的無法分辨真偽，也可以撥打165反詐騙專線求證，多一分警覺，就能減少詐騙案件發生。

新竹縣副縣長陳見賢也在7月份治安會報中，公開表揚阻詐有功人員。圖／新竹縣警察局提供
新竹縣副縣長陳見賢也在7月份治安會報中，公開表揚阻詐有功人員。圖／新竹縣警察局提供
新竹縣長楊文科率領縣府團隊及轄內金融機構共同阻詐、識詐，並呼籲民眾「識破網路詐騙，四不原則掌握住，金錢留得住」。圖／新竹縣警察局提供
新竹縣長楊文科率領縣府團隊及轄內金融機構共同阻詐、識詐，並呼籲民眾「識破網路詐騙，四不原則掌握住，金錢留得住」。圖／新竹縣警察局提供

延伸閱讀

死貓吊樹頭死狗放水流走入歷史 竹縣動保自治條例禁止

10位教師暑輔遭撤換…義民中學校長神隱 楊文科說話了

汙染鳳山溪還違建 竹縣府限艾斯巴達7天內拆除否則強拆

竹縣義民高中教師解聘爭議 楊文科促校方協商

相關新聞

嘉義縣東石深夜2車摔進田 43歲男酒駕載妻釀1死2傷

嘉義縣東石鄉昨晚10點多發生死亡車禍，2輛車子疑在閃燈號誌路口未減速，迎面撞上衝進一旁田裡，43歲張姓駕駛疑酒駕，與40...

卡努來襲 新北男開賓士車上山找朋友、斷枝當頭砸落毀車頭

新北市陳姓男子今天清晨開著一輛賓士車，人車行經北18線4之60號前，車頭遭掉落路樹斷枝砸損，沒人受傷。警、消獲報派員趕抵...

國小男童無力葬父、警連絡慈善會幫忙 他寫感謝信「會認真讀書」

一名國小男童的父親病逝，他無力負擔喪葬費，台中市大甲警分局義里派出所長紀適從獲知後聯絡慈善會，募款幫助男童葬父，男童前天...

北巿已倒22棵路樹…士林區大樹倒塌雙向緊急管制 公園處派人鋸樹

卡努颱風來襲，昨晚到今早北部地區風雨逐漸增強，台北市士林區福華路與文林路口上午一棵路樹因不敵風雨傾倒，影響車道通行，人行道地磚也被掀起，目前只剩一線道可行車，所幸無人傷亡。根據統計，北市已有22棵路樹倒塌。

士林大樹今早遭風吹倒險壓車 預計11點前搶通清運

卡努颱風進逼，台北市士林區文林路上一棵路樹今早因風大連根拔起，連人行道地磚也被掀起，所幸無人傷亡，警方獲報到場雙向管制，...

台中阿嬤領百萬要買車 買啥車款一問三不知有詐

台中市七旬林姓婦人在前天前往北區一間郵局，欲提款93萬餘元，行員關懷提問，林婦回稱現金是欲買車，不過行員再細問，要買什麼...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦