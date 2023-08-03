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楊文科率警與行員共組打詐隊 成功攔阻7362萬血汗錢
新竹縣警察局統計，民眾受騙手法以假投資及解除分期付款為大宗，其中假投資財損多透過臨櫃匯款，為此警方與金融機構行員共同扮演阻詐最後一道防線，截至今年7月31日止，已經成功攔阻詐騙匯款95件、7362萬餘元，攔阻金額較去年增加147%，有效守護民眾財產安全。
新竹縣警察局指出，詐騙金額居高不下，縣長楊文科率領縣府團隊及轄內金融機構共同阻詐、識詐，並呼籲民眾「識破網路詐騙，四不原則掌握住，金錢留得住」，同時也訂頒「協請金融機構及超商業者協助攔阻詐騙執行要領」，讓警方與金融機構行員共同阻詐。
新竹縣副縣長陳見賢也在7月份治安會報中，公開表揚中國信託商業銀行竹北分行、六家庄分行及國泰世華銀行竹北分行所屬3名經理成功攔阻達5次以上，並頒發「反詐有功人員」獎狀；另外土地銀行竹北分行行員機警通報，因而偵破拘禁人頭帳戶案件；永豐銀行行員機警通報，因而偵破詐欺車手案件，縣府也頒發3千元至2萬元不等獎金，感謝其對於治安的貢獻。
新竹縣政府警察局呼籲，凡是在網路上看到投資廣告或可疑的投資訊息，請牢記「不接觸、不點閱、不加入、不匯錢」等四不原則，守護你我錢包，真的無法分辨真偽，也可以撥打165反詐騙專線求證，多一分警覺，就能減少詐騙案件發生。
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