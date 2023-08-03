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國小男童無力葬父、警連絡慈善會幫忙 他寫感謝信「會認真讀書」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名國小男童的父親病逝，他無力負擔喪葬費，台中市大甲警分局義里派出所長紀適從獲知後聯絡慈善會，募款幫助男童葬父，男童前天寫信感謝所有幫助他的人，「我會認真讀書，不會辜負大家的善心」。

義里派出所長紀適華日前在臉書社群上看到民眾病逝，家屬無力籌措喪葬費用的消息。他立即關心查詢才知，36歲王姓男子病逝，他住苗栗縣苑裡鎮，經濟不寬裕，他與妻離異，平時打零工以微薄收入獨自扶養兒子。

王男身體因素工作極不穩定，無奈下委請表姊代為扶養照料他讀國小的兒子，將監護權移轉至表姊一家，以求兒子能有適當的成長環境。

他日前病逝，沒有留下財產，遺眷也無力支付喪葬費用，所長紀適華想起曾看過大甲聖母宮慈善會臉書粉絲專頁貼文，聖母宮廟方常協助有困難的清寒民眾，他主動聯繫廟方尋求協助，獲聖母宮慈善會等善心人士幫助，共募得善款協助王男遺眷辦理治喪。

男童前天寫感謝信，感謝各方人士幫他處理父親身後事，讓父親葬禮圓滿完成，「我會認真讀書的，不會辜負大家的善心」。

一名國小男童無力葬父，台中大甲警方和慈善會協助。圖／警方提供
一名國小男童無力葬父，台中大甲警方和慈善會協助。圖／警方提供
一名國小男童無力葬父，台中大甲警方和慈善會協助，男童寫信感謝大家。圖／警方提供
一名國小男童無力葬父，台中大甲警方和慈善會協助，男童寫信感謝大家。圖／警方提供

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