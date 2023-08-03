影／兼職日領2千元好康 台中男開網路銀行險成人頭帳戶

台中一名男子聽信女網友「報好康」，兼差就可日領2000元，女網友要他申辦網路銀行、約定帳號及銀行存摺資料即可開始投資兼職工作，還提醒他申辦時不要告訴任何人有關投資兼職工作，否則會有太多人搶這工作，男子前天在銀行申辦時行員查覺有異報案，員警到場勸阻，男子才知自己遇詐騙。

台中市沙鹿區47歲陳姓男子是油漆工，今年7月初在網路上認識一名女網友，兩人聊過幾次後，女網友以感情為前提讓陳男卸下心防並繼續聯天，提及工作，女網友自稱自己是在網路上兼職工作，只要投少許金錢即可日領2000元，謊稱已介紹自己的親朋加入，並已領數月。

她說想把兼職工作介紹給陳男，陳男心動後，先下載虛擬貨幣銀行APP，取得帳號密碼後，並拍照上傳身分證等證件及輸入驗證碼等資料，開通完成，女網友再要求陳男將帳號密碼給她，準備幫他介紹給公司。幾天後，女網友謊稱公司已核准，但需要陳男申辦網路銀行、約定帳號及銀行存摺資料等資料，即可開始投資兼職工作，並提醒陳男申辦時不要提及任何有關投資兼職工作一事，否則會有太多人想加入這項工作。

陳男前天上午到沙鹿某銀行臨櫃辦理網路銀行、約定帳號及存款2000時，不斷查看手機且神色異常，對於申辦用途無法明確說明，行員查覺有異，通報警方到場協助了解。

清水警分局沙鹿所副所長及警員陳彥融到場，詢問申辦用途時，陳男支支吾吾無法明確回答，經多次詢問陳男「投資嗎」，陳男表示「不是，是兼職工作日領2000元」，警方「什麼好康ㄝ，可日領2000元」，陳男回「不能公開」，警方研判陳男遭詐騙，隨即將詐騙手法告知陳男，他才驚覺遭詐騙，並提供手機內容供警方查看，警方解釋此為詐騙集團慣常使用求職工作的詐騙方式。