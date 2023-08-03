高雄短褲妹情傷又弄丟「養樂多」 街頭大哭結局曝光

18歲曹姓女子和男友在高雄大昌二路街頭吵架鬧分手，一不小心身旁的柯基愛犬「養樂多」溜走，曹情緒崩潰，男友也勸不聽，只要人靠近就激動尖叫，警方獲報到場，安撫曹情緒，化身暖警，15分鐘後尋獲養樂多，讓曹破涕為笑。

三民二警分局鼎山派出所警員林峻毅、林培雯、張琦，前天下午2時許擔服巡邏勤務，獲報有女子坐在大昌二路藥局前哭泣，急需警方協助，員警隨即趕赴現場處理。

警方抵達現場後，發現短褲妹曹姓女子，坐在藥局旁的防火巷內不斷哭泣，身旁還站著一名年輕男子，女警試圖安撫曹女情緒，剛開始曹不願任何人接近，只要靠近便會情緒激動尖叫，後女警耐心蹲在她身旁詢問，才了解她情緒失控原因。

曹女哭哭啼啼告訴女警，和站在旁邊的男友吵架鬧分手，她忍不住氣到大哭，不小心讓身旁的柯基愛犬「養樂多」跑掉，說著說著，又情緒崩潰哭喊「養樂多不見了」。