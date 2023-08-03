高雄短褲妹情傷又弄丟「養樂多」 街頭大哭結局曝光
18歲曹姓女子和男友在高雄大昌二路街頭吵架鬧分手，一不小心身旁的柯基愛犬「養樂多」溜走，曹情緒崩潰，男友也勸不聽，只要人靠近就激動尖叫，警方獲報到場，安撫曹情緒，化身暖警，15分鐘後尋獲養樂多，讓曹破涕為笑。
三民二警分局鼎山派出所警員林峻毅、林培雯、張琦，前天下午2時許擔服巡邏勤務，獲報有女子坐在大昌二路藥局前哭泣，急需警方協助，員警隨即趕赴現場處理。
警方抵達現場後，發現短褲妹曹姓女子，坐在藥局旁的防火巷內不斷哭泣，身旁還站著一名年輕男子，女警試圖安撫曹女情緒，剛開始曹不願任何人接近，只要靠近便會情緒激動尖叫，後女警耐心蹲在她身旁詢問，才了解她情緒失控原因。
曹女哭哭啼啼告訴女警，和站在旁邊的男友吵架鬧分手，她忍不住氣到大哭，不小心讓身旁的柯基愛犬「養樂多」跑掉，說著說著，又情緒崩潰哭喊「養樂多不見了」。
警方安撫曹的情緒，答應幫曹找回愛犬，她情緒才稍微平復，警方展開搜尋「養樂多」任務，15分鐘後在曹女和男友原本停車處的附近找到乖乖待在街頭的「養樂多」，曹女看到愛犬歸來破涕為笑，女警當下勸曹「牠比較重要，男朋友不重要，牠才是你的家人」，曹開心帶著愛犬離去。
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