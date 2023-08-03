快訊

居家上班會有颱風假嗎？會有加班費嗎？颱風假相關資訊懶人包

颱風假備貨免驚！各大量販超市營業時間看這篇 家樂福24小時店舖正常營業中

11年前大雨79死…為何如今北京仍禁不住一場雨的考驗

高雄短褲妹情傷又弄丟「養樂多」 街頭大哭結局曝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

18歲曹姓女子和男友在高雄大昌二路街頭吵架鬧分手，一不小心身旁的柯基愛犬「養樂多」溜走，曹情緒崩潰，男友也勸不聽，只要人靠近就激動尖叫，警方獲報到場，安撫曹情緒，化身暖警，15分鐘後尋獲養樂多，讓曹破涕為笑。

三民二警分局鼎山派出所警員林峻毅、林培雯、張琦，前天下午2時許擔服巡邏勤務，獲報有女子坐在大昌二路藥局前哭泣，急需警方協助，員警隨即趕赴現場處理。

警方抵達現場後，發現短褲妹曹姓女子，坐在藥局旁的防火巷內不斷哭泣，身旁還站著一名年輕男子，女警試圖安撫曹女情緒，剛開始曹不願任何人接近，只要靠近便會情緒激動尖叫，後女警耐心蹲在她身旁詢問，才了解她情緒失控原因。

曹女哭哭啼啼告訴女警，和站在旁邊的男友吵架鬧分手，她忍不住氣到大哭，不小心讓身旁的柯基愛犬「養樂多」跑掉，說著說著，又情緒崩潰哭喊「養樂多不見了」。

警方安撫曹的情緒，答應幫曹找回愛犬，她情緒才稍微平復，警方展開搜尋「養樂多」任務，15分鐘後在曹女和男友原本停車處的附近找到乖乖待在街頭的「養樂多」，曹女看到愛犬歸來破涕為笑，女警當下勸曹「牠比較重要，男朋友不重要，牠才是你的家人」，曹開心帶著愛犬離去。

高雄短褲妹曹姓女子，和男友吵架，又弄丟柯基愛犬「養樂多」，情緒崩潰，警方幫曹找回愛犬，讓曹破涕為笑。記者石秀華／翻攝
高雄短褲妹曹姓女子，和男友吵架，又弄丟柯基愛犬「養樂多」，情緒崩潰，警方幫曹找回愛犬，讓曹破涕為笑。記者石秀華／翻攝
高雄短褲妹曹姓女子，和男友吵架，又弄丟柯基愛犬「養樂多」，情緒崩潰，警方幫曹找回愛犬，讓曹破涕為笑。記者石秀華／翻攝
高雄短褲妹曹姓女子，和男友吵架，又弄丟柯基愛犬「養樂多」，情緒崩潰，警方幫曹找回愛犬，讓曹破涕為笑。記者石秀華／翻攝
高雄短褲妹曹姓女子，和男友吵架，又弄丟柯基愛犬「養樂多」，坐在藥局旁的防火巷內不斷哭泣。記者石秀華／翻攝
高雄短褲妹曹姓女子，和男友吵架，又弄丟柯基愛犬「養樂多」，坐在藥局旁的防火巷內不斷哭泣。記者石秀華／翻攝
高雄短褲妹曹姓女子，和男友吵架，又弄丟柯基愛犬「養樂多」，情緒崩潰，警方幫曹找回愛犬，讓曹破涕為笑。記者石秀華／翻攝
高雄短褲妹曹姓女子，和男友吵架，又弄丟柯基愛犬「養樂多」，情緒崩潰，警方幫曹找回愛犬，讓曹破涕為笑。記者石秀華／翻攝

延伸閱讀

前鎮漁港81億惹議 國民黨高市KK政線要求說清楚怎麼花

天使輪海事調查 高雄港務公司處長指船長未如實通報

陳其邁駁前瞻分配「天龍國批評」游淑慧反嗆高雄「天虎國」

職籃啦啦隊Dora體驗通勤生活好開心 高雄399月票熱銷

相關新聞

嘉義縣東石深夜2車摔進田 43歲男酒駕載妻釀1死2傷

嘉義縣東石鄉昨晚10點多發生死亡車禍，2輛車子疑在閃燈號誌路口未減速，迎面撞上衝進一旁田裡，43歲張姓駕駛疑酒駕，與40...

北市士林區大樹倒塌雙向緊急管制 公園處派人鋸樹

卡努颱風來襲，昨晚到今早北部地區風雨逐漸增強，台北市士林區福華路與文林路口上午一棵路樹因不敵風雨傾倒，影響車道通行，人行...

卡努發威！新莊工地鷹架倒塌 民宅玻璃屋簷受損無人傷

中颱卡努來勢洶洶，北北基宜宣布今天停班停課。新北市新莊區中正路694巷一處建築工地鷹架，今天上午不敵強風吹襲突然倒塌，導...

影／新北無照騎車竄出巷口 運將右閃害撞車 騎士恐丟2萬7千

昨天下午新北市蕭姓男子無照騎機車從巷子竄出，旋即左轉至泰山區泰林路二段，顧姓運將開車經過驚見急向右切閃避，卻不慎與右後方...

高雄男私闖工寮「紓壓」吸安毒 巡警發現可疑逮人

高雄員警前天巡視轄內廢棄廠房及工寮時，發現其中一處外頭停放機車，且屋內傳出可疑聲音，隨後警會同屋主進入工寮內，現場逮獲一...

影／轟！高雄小貨車KO電線桿 桿斷車毀人輕傷魚屍灑滿地

高雄岡山今天凌晨一輛滿載魚貨的小貨車行經岡山南路段時，因不明原因失控打滑直衝路旁電線杆，巨大撞擊當場將電線杆整個撞斷嚴重歪斜，還扯斷近百公尺的電線，所幸蔣姓駕駛能自行爬出，已由救護人員送醫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦