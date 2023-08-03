卡努發威！新莊工地鷹架倒塌 民宅玻璃屋簷受損無人傷

中颱卡努來勢洶洶，北北基宜宣布今天停班停課。新北市新莊區中正路694巷一處建築工地鷹架，今天上午不敵強風吹襲突然倒塌，導致附近住戶玻璃、屋簷受損，所幸事發當下未波及路過人車沒人受傷，稍早鷹架已清除完畢。

據了解，今天上午近8時許，新北市新莊區中正路694巷一處建築工地（世界花園三期）外牆鷹架突然倒塌，掉落鷹架當場砸毀一戶住家玻璃、2戶住家屋簷。新北市消防局獲報派員趕抵，所幸現場沒有人受傷。