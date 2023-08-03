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影／新北無照騎車竄出巷口 運將右閃害撞車 騎士恐丟2萬7千
昨天下午新北市蕭姓男子無照騎機車從巷子竄出，旋即左轉至泰山區泰林路二段，顧姓運將開車經過驚見急向右切閃避，卻不慎與右後方柯男所騎機車發生碰撞，蕭男沒有停下查看而是騎車離去，案經警方追查通知蕭男到案說明，依道交條例第21條1項1款、第62條1項開單舉發，蕭男最高恐挨罰2萬7千元罰鍰。
據了解，蕭姓男子（18歲）昨天下午2時許無照騎乘機車，沿著新北市泰山區福興三街竄出直接左轉泰林路二段往林口方向，顧姓運將（67歲）開車經過趕緊向右急切閃避，卻不慎與右後方柯男（31歲）所騎乘機車發生追撞，導致柯男人車抛飛落地肢體輕微挫傷，肇事駕駛皆無酒駕，蕭男沒有停下車查看而是加速逃去。
警方獲報調閱沿線監視器畫面以車追人，於昨天下午近4時許通知蕭男到案說明，依道路交通管理處罰條例第21條1項1款之規定，汽車駕駛人未領有駕駛執照駕駛小型車或機車，開處6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛；另肇事逃逸則依第62條1項之規定，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，開處1000元以上3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。
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