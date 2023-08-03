影／新北無照騎車竄出巷口 運將右閃害撞車 騎士恐丟2萬7千

昨天下午新北市蕭姓男子無照騎機車從巷子竄出，旋即左轉至泰山區泰林路二段，顧姓運將開車經過驚見急向右切閃避，卻不慎與右後方柯男所騎機車發生碰撞，蕭男沒有停下查看而是騎車離去，案經警方追查通知蕭男到案說明，依道交條例第21條1項1款、第62條1項開單舉發，蕭男最高恐挨罰2萬7千元罰鍰。

據了解，蕭姓男子（18歲）昨天下午2時許無照騎乘機車，沿著新北市泰山區福興三街竄出直接左轉泰林路二段往林口方向，顧姓運將（67歲）開車經過趕緊向右急切閃避，卻不慎與右後方柯男（31歲）所騎乘機車發生追撞，導致柯男人車抛飛落地肢體輕微挫傷，肇事駕駛皆無酒駕，蕭男沒有停下車查看而是加速逃去。