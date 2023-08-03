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嘉義縣東石深夜2車摔進田 43歲男酒駕載妻釀1死2傷

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣東石鄉昨晚10點多發生死亡車禍，2輛車子疑在閃燈號誌路口未減速，迎面撞上衝進一旁田裡，43歲張姓駕駛疑酒駕，與40歲呂姓妻子輕傷送醫治療；39歲蔡姓駕駛當場無呼吸心跳，送醫搶救仍傷重不治。詳細肇事原因仍待警方釐清。

據了解，車禍地點在東石鄉龍港村縣道166線與嘉7線路口，張男載著妻子在嘉7線北往南，是閃黃燈直行；蔡男在縣道166西往東，是閃紅燈直行。2車閃燈號誌路口未減速，且張男酒測值達每公升0.52毫克，達公共危險罪標準。

消防隊獲報前往，當時2車翻覆田裡，張男、呂女心有餘悸的坐在路旁，蔡男倒臥田裡已OHCA（到院前心肺功能停止）。張男頭頸部受傷、呂女四肢多處擦傷，都無生命危險，送往嘉義長庚醫院治療；蔡男送往朴子醫院搶救，仍因傷重宣告不治。

朴子分局提醒，行經閃光號誌路口應減速慢行，閃紅燈號誌支線要讓閃黃燈號誌主線車輛先通行；另，酒駕零容忍，呼籲酒後一定要找代駕或計程車，切勿自行開車上路，以確保自己和他人安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

嘉義縣東石深夜車禍1死2傷，43歲駕駛酒測值高達0.52。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣東石深夜車禍1死2傷，43歲駕駛酒測值高達0.52。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣東石深夜車禍1死2傷，43歲駕駛酒測值高達0.52。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣東石深夜車禍1死2傷，43歲駕駛酒測值高達0.52。記者黃于凡／翻攝

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