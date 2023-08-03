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影／轟！高雄小貨車KO電線桿 桿斷車毀人輕傷魚屍灑滿地

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄岡山今天凌晨一輛滿載魚貨的小貨車行經岡山南路段時，因不明原因失控打滑直衝路旁電線杆，巨大撞擊當場將電線杆整個撞斷嚴重歪斜，還扯斷近百公尺的電線，所幸蔣姓駕駛能自行爬出，已由救護人員送醫。

柏油路面魚屍散落一地，現場凌亂不堪，這起車禍就發生在今早凌晨2時30分許，當時滿載魚貨的小貨車頭右側嚴重扭曲變形，幸運的是，蔣男雖頭部明顯外傷，當下還能自行爬出平安脫困。

警消獲報後立刻到場救援，進行交通管制，不過撞擊力道強烈，電線杆被嚴重撞斷歪斜，底座還一度冒出白煙，警方擔心會有漏電風險，現場緊急封路外，同步通報台電到場進行搶修。

警方指出，30歲蔣男從事魚貨販售，當時他正前往魚市場送貨，初步酒測蔣男並無酒駕，詳細肇事原因，警方仍在調查當中。

高雄岡山滿載魚貨的小貨車自撞電線桿。圖／讀者提供
高雄岡山滿載魚貨的小貨車自撞電線桿。圖／讀者提供
高雄岡山南路上的電線桿遭滿載魚貨的小貨車重擊後，嚴重歪斜。圖／讀者提供
高雄岡山南路上的電線桿遭滿載魚貨的小貨車重擊後，嚴重歪斜。圖／讀者提供
高雄岡山滿載魚貨的小貨車自撞電線桿，地面散落一堆等待送至賣場上架的魚屍。圖／讀者提供
高雄岡山滿載魚貨的小貨車自撞電線桿，地面散落一堆等待送至賣場上架的魚屍。圖／讀者提供
高雄岡山滿載魚貨的小貨車自撞電線桿。圖／讀者提供
高雄岡山滿載魚貨的小貨車自撞電線桿。圖／讀者提供

岡山 車禍 交通管制

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