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台南民宅廚房今晨竄出明火 一家六口逃生

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南安南區本原街三段巷弄內一民宅今凌晨2時54分傳出火警，消防局據報後趕抵現場後，發現屋外廚房竄出明火，火勢一發不可收拾，屋主及鄰居均報案，住戶3男、3女從民宅後方逃出，幸未受傷，該局出動兩梯次人車前往灌救，火勢很快被撲滅。

消防局人員抵達現場後，進入火場，火勢從廚房竄出，燃燒廚房內雜物，現場燃燒面積約10平方公尺。然而，屋主也不清楚為何發生火警，已申請火場調查，進一步釐清火警原因及損失。

消防局據報後，凌晨3時安南車組到達現場，立即出水搶救，總共出動兩梯次，計20車、44人馳往火勢灌救，3時13分火勢很快被撲滅，幸無人員傳出傷亡。

台南安南區本原街三段巷弄內一民宅今凌晨2時54分傳出火警，明火自廚房內竄出，一發不可收拾。圖／讀者提供
台南安南區本原街三段巷弄內一民宅今凌晨2時54分傳出火警，明火自廚房內竄出，一發不可收拾。圖／讀者提供
火警傳出後，屋主報案，住戶3男、3女從民宅後方逃出火場，所幸無人受傷。圖／讀者提供
火警傳出後，屋主報案，住戶3男、3女從民宅後方逃出火場，所幸無人受傷。圖／讀者提供

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