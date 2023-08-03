台南民宅廚房今晨竄出明火 一家六口逃生

台南安南區本原街三段巷弄內一民宅今凌晨2時54分傳出火警，消防局據報後趕抵現場後，發現屋外廚房竄出明火，火勢一發不可收拾，屋主及鄰居均報案，住戶3男、3女從民宅後方逃出，幸未受傷，該局出動兩梯次人車前往灌救，火勢很快被撲滅。

消防局人員抵達現場後，進入火場，火勢從廚房竄出，燃燒廚房內雜物，現場燃燒面積約10平方公尺。然而，屋主也不清楚為何發生火警，已申請火場調查，進一步釐清火警原因及損失。