基隆警官酒駕撞傷騎士逃回家灌酒 檢起訴痛批知法犯法

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市警局督察科范姓股長上月2日晚涉嫌酒後開車撞傷蔡姓機車騎士，但范隨同蔡男上救護車就醫留資料後離去，警方3個多小時後找到范男，酒測值每公升高達1.34毫克。基隆地檢署昨天依酒後不能安全駕駛、過失傷害罪嫌起訴；因為提供手機等資料給蔡家屬，肇逃部分獲不起訴。檢方痛陳范知法犯法，重創創警察形象。

起訴書指出，55歲督察科范姓股長（案發後已記1大過、2小過，調離督察科改任一般警務員），上月2日晚6點多，開車在北濱、武聖街口時，與蔡男騎的機車發生碰撞，蔡男左側肋骨骨折。

起訴書說，當時警方獲報有到場，但只有一名警員，沒來得及查驗他身分，范男開車跟著載蔡男的救護車一起到醫院，留下手機號碼及提供身分證給家屬翻拍即離去。警方3個多小時後找到范男，酒測值每公升高達1.34毫克，依公共危險罪嫌送辦。

檢警調查，范男告知蔡男要去派出所，但自行開車回家，並喝紅酒企圖擾亂後續警方可能測得的酒測值，想要脫罪。

處理警員攜帶酒測器前往醫院追查，才發現范男已離開醫院，警方會同交通隊前往范住家，經多次聯繫未果，直到2日晚間10時10分范男才接聽電話，10時27分進入范男住處實施酒測。

檢警認定范男已達不能安全駕駛程度，以行車記錄器對照他的供詞，發現當時車禍車流情況范男陳述不符，認為他對車流及距離已失去判斷，未能注意對向車道的車輛撞上。

范男供稱2日中午獨自在家中喝酒，晚間想去新北市金山泡湯，以為「酒退了」開車出門。檢方認為處理警員並無包庇「自家人」。

市警局說明，因為是單警到場處理，為即時排除道路障礙、恢復交通，未能察覺范男駕車隨同救護車前往基隆長庚醫院，致未能當場實施酒測。范男曾向傷者出示身分證件並提供個人資料及聯繫方式後，即離開醫院返家。

基隆警官酒後撞傷騎士逃回家灌酒，檢起訴痛批知法犯法。本報資料照
基隆警官酒後撞傷騎士逃回家灌酒，檢起訴痛批知法犯法。本報資料照

酒測 基隆 救護車

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