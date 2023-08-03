假新創真代理？ 台灣CATLINK貓砂機 被爆雷同大陸貨

台灣新創團隊CATLINK6月13日在募資平台上推出智慧貓砂機，短短2個月不到已募集1523萬9040元。圖／擷取自募資平台 台灣新創團隊CATLINK6月13日在募資平台推出智慧貓砂機，眼尖民眾發現，該公司產品與2017年在上海創立的大陸公司CATLINK相似，產品、商標到廣告幾乎都雷同，該團隊還入選新北經發局群眾募資輔導計畫。經發局回應，該公司今年在募資平台上架產品，並非經發局輔導上架，經查軟體和晶片全由台灣研發製作。

劉姓網友指出，募資平台上有家品牌CATLINK，推出CATLINK S1 Pro智慧貓砂機，不到2個月募集1523萬9040元，觀察從廣告、商標及產品內容，與大陸公司CATLINK所推產品雷同，質疑台灣CATLINK不是進口就是代理大陸產品，卻包裝成台灣新創團隊。

市議員鄭宇恩指出，CATLINK是2021年新北群募輔導計畫的錄取團隊，更是「新北創力坊」16、17期進駐團隊，技術、產品或商業模式，在申請期間理應受到檢視，若其開發產品和國外已成熟上市產品相同，經發局和青年局計畫審查恐有嚴重瑕疵。

經發局表示，CATLINK團圓國際股份有限公司今年在嘖嘖平台上架產品，並非經發局2021年輔導上架，該公司2021年參與群募輔導計畫產品為CATLINK X1 MAX 智慧貓砂機，軟體和晶片全由台灣研發製作，非代理大陸產品，經查該公司是100%台灣獨資、2017年成立的公司，群募輔導計畫審查有外部專業委員審核。青年局回應，若審查資料與事實不符，將要求團隊退出育成中心。

新北主任消保官王治宇說，募資平台退款有2種形式，一是向民眾募資經費會暫時停留在平台，確定出貨才會將錢給提案發起人，其次是平台抽一定比率費用，錢直接到發起人手上，後者要申請退費相對困難，只能提告民事，但業者若沒錢，告贏也只是一張債權憑證。

有民眾到募資平台留言要求退貨，團隊僅說可向平台操作退費，至於是否為大陸公司貼牌商品，公司強調，大陸販售的商品App智慧連線僅能在對岸使用，無售後保固維修服務，台灣販售智慧貓砂機是針對台灣市場調整設計規格。