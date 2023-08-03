聽新聞
test
0:00 / 0:00

假新創真代理？ 台灣CATLINK貓砂機 被爆雷同大陸貨

聯合報／ 記者劉懿萱李定宇／新北報導

台灣新創團隊CATLINK6月13日在募資平台上推出智慧貓砂機，短短2個月不到已募集1523萬9040元。圖／擷取自募資平台
台灣新創團隊CATLINK6月13日在募資平台上推出智慧貓砂機，短短2個月不到已募集1523萬9040元。圖／擷取自募資平台
台灣新創團隊CATLINK6月13日在募資平台推出智慧貓砂機，眼尖民眾發現，該公司產品與2017年在上海創立的大陸公司CATLINK相似，產品、商標到廣告幾乎都雷同，該團隊還入選新北經發局群眾募資輔導計畫。經發局回應，該公司今年在募資平台上架產品，並非經發局輔導上架，經查軟體和晶片全由台灣研發製作。

劉姓網友指出，募資平台上有家品牌CATLINK，推出CATLINK S1 Pro智慧貓砂機，不到2個月募集1523萬9040元，觀察從廣告、商標及產品內容，與大陸公司CATLINK所推產品雷同，質疑台灣CATLINK不是進口就是代理大陸產品，卻包裝成台灣新創團隊。

市議員鄭宇恩指出，CATLINK是2021年新北群募輔導計畫的錄取團隊，更是「新北創力坊」16、17期進駐團隊，技術、產品或商業模式，在申請期間理應受到檢視，若其開發產品和國外已成熟上市產品相同，經發局和青年局計畫審查恐有嚴重瑕疵。

經發局表示，CATLINK團圓國際股份有限公司今年在嘖嘖平台上架產品，並非經發局2021年輔導上架，該公司2021年參與群募輔導計畫產品為CATLINK X1 MAX 智慧貓砂機，軟體和晶片全由台灣研發製作，非代理大陸產品，經查該公司是100%台灣獨資、2017年成立的公司，群募輔導計畫審查有外部專業委員審核。青年局回應，若審查資料與事實不符，將要求團隊退出育成中心。

新北主任消保官王治宇說，募資平台退款有2種形式，一是向民眾募資經費會暫時停留在平台，確定出貨才會將錢給提案發起人，其次是平台抽一定比率費用，錢直接到發起人手上，後者要申請退費相對困難，只能提告民事，但業者若沒錢，告贏也只是一張債權憑證。

有民眾到募資平台留言要求退貨，團隊僅說可向平台操作退費，至於是否為大陸公司貼牌商品，公司強調，大陸販售的商品App智慧連線僅能在對岸使用，無售後保固維修服務，台灣販售智慧貓砂機是針對台灣市場調整設計規格。

團隊 新北 退費

延伸閱讀

大陸8月恐2至3個颱風登陸 南北洪災風險高

颱風讓登革熱升溫？大陸一項研究結果曝成因

越來越絕望…陸經濟差股市表現不佳 散戶大軍紛紛認賠殺出

無懼盛產與大陸制約 雲林林內鳳梨賣高價全靠一技術

相關新聞

基隆警官酒駕撞傷騎士逃回家灌酒 檢起訴痛批知法犯法

基隆市警局督察科范姓股長上月2日晚涉嫌酒後開車撞傷蔡姓機車騎士，但范隨同蔡男上救護車就醫留資料後離去，警方3個多小時後找...

速食店優惠餐券？釣魚簡訊騙信用卡 盜刷存日本西瓜卡

詐騙集團近期以手機釣魚簡訊騙取信用卡資料，盜刷儲值在日本「西瓜卡」（Suica），刑事局統計今年至上月發生數十件，追查簡...

假新創真代理？ 台灣CATLINK貓砂機 被爆雷同大陸貨

台灣新創團隊CATLINK6月13日在募資平台推出智慧貓砂機，眼尖民眾發現，該公司產品與2017年在上海創立的大陸公司C...

跑酷少年玩過頭！「最美區間車」進站表演後空翻 鐵警局：違法要查

有1萬多名粉絲的TikTok創作者「MFA中輟跑酷少年團」，日前趁台鐵區間車進站等待旅客上車時，在月台車廂旁做出後空翻的...

五互集團吸金220億！南市數十名陸配受害 有人被騙1300萬

高雄「五互集團」旗下子公司「龍海生活事業」推銷消費型契約，涉非法吸金逾220億元，全國近2萬人受害，台南市數十名受害人向...

萬華回收場熄燈後 爆量回收物無處去 拾荒風險增

萬華最後一間資源回收場「光耀五金行」熄燈前夕，人潮熙來攘往。拾荒者載滿整車的回收物，沿著馬路邊線緩步推行而來，在磅秤前排隊，等候工作人員秤重計算價格，換得一份微薄的收入。場內的怪手也一刻都不得閒，將回收物陸續堆上卡車載離現場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦