不讓大地震悲劇重演 花蓮特搜遠赴新加坡、瑞士取經

花蓮近年發生地震大樓倒塌，加上蘇花改縣內有許多長隧道，威脅民眾生命財產安全，救災量能需要與時俱進。花蓮縣消防局特搜大隊持續精進專業技能，推出2支隊伍35人，分別前往瑞士與新加坡出國受訓2周。縣長徐榛蔚今天特別授旗與發加菜金，期許訓練圓滿。

蘇花改花蓮境內有仁水隧道、中仁隧道、谷風隧道與觀音隧道，全長約20公里，若不幸發生車禍事故，考驗救援專業與技術。消防局指出，在公路隧道災害救援方面，瑞士是全世界隧道最多的國家，全世界最長的聖哥達隧道就在瑞士，當地消防單位具有豐富隧道救災經驗，因此可成為搜救大隊的學習借鏡，組成20人的隊伍，預計5日出發受訓。

花蓮位於歐亞板塊與菲律賓板塊交界處，每年發生大大小小的地震，0206地震與0918地震大樓倒塌的景象，對於居民來說仍歷歷在目，甚至因工安意外，曼波大樓無預警倒塌，顯示倒塌房屋的救災專業訓練需要更加精進。

消防局表示，新加坡民防學院是民防部隊的主要培訓機構，致力於消防城市搜救、災害管理等多項培訓課程，自1999年開辦以來，學院已培訓137個國家、6千多名學員。15人的隊伍將於19日出發，本次參加的課程專門為城市搜救與救援行動設計，透過不斷地模擬及訓練，相信能充實自主救災效能。