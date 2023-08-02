跑酷少年玩過頭！「最美區間車」進站表演後空翻 鐵警局：違法要查
有1萬多名粉絲的TikTok創作者「MFA中輟跑酷少年團」，日前趁台鐵區間車進站等待旅客上車時，在月台車廂旁做出後空翻的危險動作，接著順勢走進車廂，全部過程被同伴錄影並上傳抖音，標記「上推薦通知」。影片3天內留言破百則，有網友撻伐「好玩嗎？」「其實很危險台鐵也可以告」，對此，鐵路警察局也不忍了，稱該民眾涉嫌違反鐵路法，將通知到案說明。
TikTok創作者「MFA中輟跑酷少年團」在月台車廂旁做出後空翻舉動，不少鐵道迷看到影片炸鍋，留言說「車壞了你要陪是嗎？」「你已違反鐵路法在車站內做危險動作」「不要把生命拿來開玩笑」「在車站玩很危險」，不過版主似乎不領情，留言回嗆「哪一條呢？哪一條安全法令？」「小學生鐵道迷」。
關於此危險動作，台灣鐵路管理局表示，依據台鐵局旅客運送契約第6點規定，旅客於車站或車廂內，未依台鐵局公告或站、車人員提醒，有妨礙乘車與候車秩序、安全、動線等行為，若經勸導未改善者，台鐵得拒絕運送、解除契約或終止契約。
鐵路警察局則指出，鐵警局台北分局七堵派出所員警網路巡邏發現此危險動作，隨即調閱監視器畫面，確認該民眾在基隆站月台以手推擠1281次區間車車廂後空翻跑跳，此行為疑似違反鐵路法第68-1條3款「以他法妨害系統設備正常運作」，將通知到案說明，恐面臨1萬至100萬元罰鍰。
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