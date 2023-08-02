影／2嫌五股砍人溜到淡水 路過派出所門口被逮個正著
新北市五股區今天上午有2名男子持刀砍傷人之後，騎機車逃逸，警方發動攔截圍捕，不到4個小時便在淡水區攔車逮到人，且剛好就在竹圍派出所門口，更赫然發現2人都只有17歲，僅供稱是債務糾紛，相關細節均不願透露。
35歲林姓男子上午7時55分報警，聲稱在五股區五福路14巷內遭人砍傷，員警趕抵發現他左上臂、左後背、左手背各有1處刀傷，送醫縫合之後沒有大礙。但林男面對員警詢問，卻避重就輕，強調沒有與人結仇、不認識犯嫌。
稍後警方調閱監視器發現，2名嫌犯共乘機車抵達，在現場逗留埋伏約2個小時，等到林男出現，立刻衝過去砍人，顯然是有針對性，隨後共乘機車逃脫。
專案小組根據車號和逃逸方向通報攔截圍捕，上午11時許在淡水市區發現嫌犯行蹤，共乘機車正往台北方向行駛，淡水警分局立刻通知前方竹圍派出所控燈攔截，嫌犯剛好就在派出所門口遇到紅燈停下，尾隨在後的警用機車上前擋路，馬上又有4名員警衝出來將2嫌壓制逮捕。
原來陳姓、張姓嫌犯都只有17歲，落網後坦承持刀砍人，但只說是為了債務糾紛，其他細節也是避重就輕不願多談，警詢後依傷害罪嫌移送法辦。
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