影／50噸吊繩斷裂砸紅綠燈 桃園吊車翻7小時才通車惹民怨

桃園市桃園區經國路今清晨近6點，一輛載運吊車的聯結車停等紅燈時緊急剎車，造成後方吊車不穩翻落路面，所幸未傳出傷亡。但事故造成桃園往蘆竹路段三線道全線封閉，由於吊車重達50噸，同時出動3台吊車將其翻起仍耗費多時，直至下午近1點才恢復通車，交通回堵引發民眾不滿。

警方調查，今清晨5點55分，載運吊車的李姓聯結車駕駛見紅燈緊急煞停，結果後方吊車重心不穩開始搖晃，隨後向右傾斜從聯結車上掉落，壓毀外側車道由陳姓男子駕駛的小貨車，所幸無人受傷，桃園交通中隊獲報前往處理，通知吊車公司派出人力及3台吊車前往，試圖將翻落的吊車拉起。

當時經國路與大興西路口往蘆竹南崁三線道全線封閉，適逢上班尖峰時段及雨勢，轄區同安派出所派員擺設交通錐進行管制疏導，僅開放前往經國路上敏盛醫院的民眾通行，並請用路人改道行駛春日路。

但由於經國路為主要幹道，眾多車輛行經仍造成車流回堵，直到中午都沒辦法恢復通車，用路人怨聲連連，表示平時只要1分鐘就能通過的路口，花了20多分鐘甚至半小時還過不去，旁邊更有敏盛醫院，事故發生超過6、7小時仍未排除。

警方解釋，由於翻落的吊車重達約50噸，吊車公司出動3台吊車到場處理，從清晨6點多執行吊掛工程，期間1台吊車鋼纜連結的吊繩還硬生生斷裂，「鏘！」一聲打壞一旁紅綠燈，直到上午10點多才順利扶正。隨後人員再將極重的吊車移至另一台聯結車送走，因此工程浩大、耗費多時，於中午12點50分排除障礙通車。