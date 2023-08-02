快訊

車主注意！ 新北市今17點開放水門 這些路段紅黃線停車

NONO訊畢50萬交保 白衣女子帶錢辦保…他快步離開不發一語

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／50噸吊繩斷裂砸紅綠燈 桃園吊車翻7小時才通車惹民怨

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市桃園區經國路今清晨近6點，一輛載運吊車的聯結車停等紅燈時緊急剎車，造成後方吊車不穩翻落路面，所幸未傳出傷亡。但事故造成桃園往蘆竹路段三線道全線封閉，由於吊車重達50噸，同時出動3台吊車將其翻起仍耗費多時，直至下午近1點才恢復通車，交通回堵引發民眾不滿。

警方調查，今清晨5點55分，載運吊車的李姓聯結車駕駛見紅燈緊急煞停，結果後方吊車重心不穩開始搖晃，隨後向右傾斜從聯結車上掉落，壓毀外側車道由陳姓男子駕駛的小貨車，所幸無人受傷，桃園交通中隊獲報前往處理，通知吊車公司派出人力及3台吊車前往，試圖將翻落的吊車拉起。

當時經國路與大興西路口往蘆竹南崁三線道全線封閉，適逢上班尖峰時段及雨勢，轄區同安派出所派員擺設交通錐進行管制疏導，僅開放前往經國路上敏盛醫院的民眾通行，並請用路人改道行駛春日路。

但由於經國路為主要幹道，眾多車輛行經仍造成車流回堵，直到中午都沒辦法恢復通車，用路人怨聲連連，表示平時只要1分鐘就能通過的路口，花了20多分鐘甚至半小時還過不去，旁邊更有敏盛醫院，事故發生超過6、7小時仍未排除。

警方解釋，由於翻落的吊車重達約50噸，吊車公司出動3台吊車到場處理，從清晨6點多執行吊掛工程，期間1台吊車鋼纜連結的吊繩還硬生生斷裂，「鏘！」一聲打壞一旁紅綠燈，直到上午10點多才順利扶正。隨後人員再將極重的吊車移至另一台聯結車送走，因此工程浩大、耗費多時，於中午12點50分排除障礙通車。

至於封路是否造成敏盛醫院病患延誤就醫，警方指出，看病民眾並未受封路線至，車輛回堵時遇到救護車皆引導車輛逆向直接駛入醫院車道，因此未有延誤就醫情形。有關事故造成的道路損壞、紅綠燈破損等，將釐清肇事責任及賠償事宜後全權由吊車公司負責。

今清晨桃園市桃園區經國路一輛載運吊車的聯結車停等紅燈時緊急剎車，造成後方吊車不穩翻落路面。記者周嘉茹／翻攝
今清晨桃園市桃園區經國路一輛載運吊車的聯結車停等紅燈時緊急剎車，造成後方吊車不穩翻落路面。記者周嘉茹／翻攝

桃園 紅綠燈 車禍

延伸閱讀

桃園市區吊車翻覆 民怨過中午封路已7小時還沒處理好

影／桃園聯結車見紅燈急煞停 所載吊車翻覆砸壞後方小貨車

影／桃園大型吊車翻覆 經國路通勤車流塞爆了

相關新聞

跑酷少年玩過頭！「最美區間車」進站表演後空翻 鐵警局：違法要查

有1萬多名粉絲的TikTok創作者「MFA中輟跑酷少年團」，日前趁台鐵區間車進站等待旅客上車時，在月台車廂旁做出後空翻的...

萬華回收場熄燈後 爆量回收物無處去 拾荒風險增

萬華最後一間資源回收場「光耀五金行」熄燈前夕，人潮熙來攘往。拾荒者載滿整車的回收物，沿著馬路邊線緩步推行而來，在磅秤前排隊，等候工作人員秤重計算價格，換得一份微薄的收入。場內的怪手也一刻都不得閒，將回收物陸續堆上卡車載離現場。

影／50噸吊繩斷裂砸紅綠燈 桃園吊車翻7小時才通車惹民怨

桃園市桃園區經國路今清晨近6點，一輛載運吊車的聯結車停等紅燈時緊急剎車，造成後方吊車不穩翻落路面，所幸未傳出傷亡。但事故...

獨／退租台中豪宅找親友接送 雲林男當天墜18樓頭斷機車道

台中市西屯區台灣大道三段一棟大樓在前天下午傳出墜樓意外，墜樓的陳姓男子頭、身分離，掉落在大樓的機車車道上，嚇壞住戶。轄區...

不讓大地震悲劇重演 花蓮特搜遠赴新加坡、瑞士取經

花蓮近年發生地震大樓倒塌，加上蘇花改縣內有許多長隧道，威脅民眾生命財產安全，救災量能需要與時俱進。花蓮縣消防局特搜大隊持...

影／2嫌五股砍人溜到淡水 路過派出所門口被逮個正著

新北市五股區今天上午有2名男子持刀砍傷人之後，騎機車逃逸，警方發動攔截圍捕，不到4個小時便在淡水區攔車逮到人，且剛好就在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦