花蓮某餐廳遭控剩飯回鍋 衛生局要求專區處理廚餘

花蓮1家餐廳遭民眾側錄，員工疑將吃剩白飯倒回飯鍋，質疑回收供客人食用，業者否認，聲稱剩菜剩飯是給員工帶回家養雞餵狗；花蓮縣衛生局今天上午稽查，要求店家應專區處理廚餘、員工個人物品區隔存放，並限期改善。

有民眾在臉書（Facebook）社團爆料，花蓮新城鄉某餐廳員工，在用餐時間將各桌剩餘白飯倒回飯鍋，還挑出飯菜，懷疑回收白飯給顧客食用，引起網友討論及轉發。

對於民眾爆料，餐廳陳姓業者今天接受媒體聯訪時否認，他說，為減少廚餘，回收剩菜、剩飯提供給員工帶回家餵狗或餵雞，有挑菜動作是避免家禽吃下過多油脂。

陳姓業者說，根據影片畫面推測，員工旁疊滿飯碗，當時應該是接近用餐結束時間，員工將剩菜飯回收集中，作業過程被有心人士片面節錄，強調只營業中午時段，都要關店了，回收飯菜不可能再提供給下組客人。

遭爆料店家位於新城鄉，以原住民餐食為特色。陳姓業者說，店裡以團客居多，食材都是每天清晨4時親自購買，按預定人數決定份量，白飯跟菜色都是當天現煮。

花蓮縣衛生局今天上午主動至店家稽查，確認店家在客人用餐後逐桌收取廚餘，於餐廳內將廚餘飯菜分類，再用推車送至戶外廚餘桶。

花蓮縣衛生局稽查人員要求業者，應設置專區處理廚餘、過期食品，且應送至廚房集中後再移至戶外分類，員工個人物品應區隔存放，避免誤食。

稽查人員於現場查出食材未離地存放等7項缺失，要求業者於8月16日限期改善；業者表示，願意配合。