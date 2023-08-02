討債用車擋道逾60小時！害全體32戶不得出入 決定提告終於吊走了

台中市大里區青松街一處社區的地下室停車場出入口，前天凌晨起竟被人用車擋住，導致全體32戶住家都不得出入。警方據報，起初以車子是停在私人土地，屬於私權糾紛，不願介入。後來在住戶提告停車阻擋者涉嫌侵占以及妨害自由罪後，警方協助住戶找來吊車把車子移走，到今天下午2時38分才讓住戶恢復車輛進出。

市議員江和樹說，此糾紛出於60萬元的債務糾紛，欠債者事實上並不住在社區內，而是父母住在這兒，債主因此開車把出入口堵死，卻造成全體住戶不便。即便警方曾連絡車主，車主亦稱若債務人不出面，就不把車子移走。

他說，該車從7月31日凌晨1時許就停放至今，整整超過60多個小時，如果這種方式有效，有人起而效法，社會秩序豈不就亂了。

有住戶在車上貼了字條說「年輕人，這樣的討債方式波及到其他人的自由，很不對」住戶無奈說，債主設法施壓其他住戶，但欠債是私人事務，跟其他住戶根本沒有關係，反而讓無辜的其他住戶行動被限制。

一位女住戶說，因為車道被擋，車輛無法進出，許多人送小孩上學、送老人家上醫院和上班都十分不便，兩天來花了不少計程車錢，不知道這樣的損失和不便該找誰來賠。