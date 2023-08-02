關渡中港河碼頭河面驚見浮屍 男疑落水3日颱風天滿潮推進港

台北市北投區關渡宮旁的中港河碼頭，今早11時許驚見一具浮屍在河面載浮載沉，警消獲報趕往現場打撈，男性死者年約50歲，身穿短袖上衣、短褲，無身分證件，全身浮腫推斷落水至少3天，全案尚待釐清身分，及報請檢方相驗釐清死因。

中度颱風卡努逼近北台灣，今天上午11時許，民眾在中港河碼頭發現男子飄在河面上，警消救援打撈上岸男子已明顯死亡。據悉，死者身上查無證件，碼頭現場無遺留交通工具，也無明顯落水點，初步懷疑是在他處落水後，因滿潮才被推入碼頭，經民眾發現報案救上岸。全案將釐清男子身分，並報請相驗釐清死因。

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