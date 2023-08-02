查違法露天焚燒廢棄物 縮時攝影機建功逮獲3移工涉案

苗栗縣苑裡鎮房裡溪堤防旁近來常有隨意焚燒廢棄物情事，縣環保局為追查露天燃燒行為者，在好發地點秘密裝設縮時攝影機等科技設備，終有所獲；通霄警方以車追人，最後查獲3名嫌疑人竟都是印尼籍移工，全案訊後依公共危險罪送辦，並依空污法及廢清法進行裁處。

警方調查指出，日前房裡溪堤防旁多次發生夜間有露天燃燒垃圾情事，因地處偏僻且周遭無住戶，現場也無照明設備，追查不易。

由於焚燒廢棄物者皆趁深夜四下無人之際，將廢棄物載運到房裡溪堤防旁點火焚燒，造成環境汙染。縣環保局據報後於該處設置縮時攝影機，警方透過監視影像發現持續有不肖業者及民眾載運廢棄物非法傾倒，依監視影像畫面以車追人，查獲3名移工涉案。