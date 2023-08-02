查違法露天焚燒廢棄物 縮時攝影機建功逮獲3移工涉案
苗栗縣苑裡鎮房裡溪堤防旁近來常有隨意焚燒廢棄物情事，縣環保局為追查露天燃燒行為者，在好發地點秘密裝設縮時攝影機等科技設備，終有所獲；通霄警方以車追人，最後查獲3名嫌疑人竟都是印尼籍移工，全案訊後依公共危險罪送辦，並依空污法及廢清法進行裁處。
警方調查指出，日前房裡溪堤防旁多次發生夜間有露天燃燒垃圾情事，因地處偏僻且周遭無住戶，現場也無照明設備，追查不易。
由於焚燒廢棄物者皆趁深夜四下無人之際，將廢棄物載運到房裡溪堤防旁點火焚燒，造成環境汙染。縣環保局據報後於該處設置縮時攝影機，警方透過監視影像發現持續有不肖業者及民眾載運廢棄物非法傾倒，依監視影像畫面以車追人，查獲3名移工涉案。
縣環保局長陳華盛表示，為追查露天燃燒行為者，已針對轄內露天燃燒好發地點秘密裝設縮時攝影機及影像監視錄影機等科技設備，若查獲露天燃燒行為致影響空氣品質者，將依空氣污染防制法依法1200元以上10萬元以下罰鍰，若違反者為工商廠、場，則處10萬元以上500萬元以下罰鍰，另情節重大者，將依公共危險罪送辦。
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