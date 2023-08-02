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逼債擋車道 台中社區32住戶兩天來不得出入

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市大里區一處社區的地下室停車場出入口，前天凌晨起竟被人用車擋住，導致全體32戶住家都不得出入。民眾抱怨，雖已報警，警方卻以車子是停在私人土地，屬於私權糾紛，不願介入，住戶困擾不已。

轄區大里分駐所說，阻擋他人通行，涉有強制罪嫌疑，但因是告訴乃論，住戶意見不一，尚未提供。警方亦通知車主到案說明，但債主以尚在債務協商而不願出面。目前已建議社區管委會，以侵害權利，在警方見證下，請吊車把該車移除。

市議員江和樹接獲陳情說，此糾紛出於社區內有人欠債跑路，債主因此開車把出入口堵死。即便警方曾連絡車主，車主亦稱若債務人不出面，就不把車子移走。

他說，該車從7月31日凌晨1時就停放至今，已整整超過60小時。有住戶在車上貼了字條說「年輕人，這樣的討債方式波及到其他人的自由，很不對」住戶無奈說，債主設法施壓其他住戶，但欠債是私人事務，跟其他住戶根本沒有關係，反而讓無辜的其他住戶行動被限制。

有住戶在車上貼了字條說「年輕人，這樣的討債方式波及到其他人的自由，很不對」。圖／翻攝江和樹提供影片
有住戶在車上貼了字條說「年輕人，這樣的討債方式波及到其他人的自由，很不對」。圖／翻攝江和樹提供影片
台中市大里區一處社區的地下室停車場出入口，前天凌晨起竟被人用車擋住，導致全體32戶住家都不得出入。圖／翻攝江和樹提供影片
台中市大里區一處社區的地下室停車場出入口，前天凌晨起竟被人用車擋住，導致全體32戶住家都不得出入。圖／翻攝江和樹提供影片

車主 債務 討債

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