颱風前搶修魚池電線桿 台電外包工人遭電擊不治

台電公司一家南投外包廠商，今天上午到魚池鄉東光村131外加道路段進行電線桿維修，一名39歲柯姓工人在工程車吊籃上維修電桿時，疑似不慎遭高壓電電擊，當場失去意識，一同在場工人見狀施予CPR並報警，但經送埔里基督教醫院搶救後，最後仍不治。

魚池分駐所指出，初步了解，今天在場工人約7、8人，施工到一半，眾人突然發現高空吊籃內的柯男沒了意識，人還掛在電桿上，大家將人搬到地面急救，雖給予CPR急救並通知119緊急送醫，但仍因傷重回天乏術，警方後續將通知台電、外包廠商等單位製作筆錄，並報請檢察官相驗釐清死因。