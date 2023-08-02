快訊

賴清德「走入白宮說」出自本人 涉外高層放話媒體轉移焦點？

難被AI取代的職業…大學設水電系行嗎？林立青點破3問題

小紅老師帶頭提告！NONO涉性侵多女遭傳喚 今赴北檢臉色凝重

聽新聞
test
0:00 / 0:00

颱風前搶修魚池電線桿 台電外包工人遭電擊不治

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導

台電公司一家南投外包廠商，今天上午到魚池鄉東光村131外加道路段進行電線桿維修，一名39歲柯姓工人在工程車吊籃上維修電桿時，疑似不慎遭高壓電電擊，當場失去意識，一同在場工人見狀施予CPR並報警，但經送埔里基督教醫院搶救後，最後仍不治。

魚池分駐所指出，初步了解，今天在場工人約7、8人，施工到一半，眾人突然發現高空吊籃內的柯男沒了意識，人還掛在電桿上，大家將人搬到地面急救，雖給予CPR急救並通知119緊急送醫，但仍因傷重回天乏術，警方後續將通知台電、外包廠商等單位製作筆錄，並報請檢察官相驗釐清死因。

南投消防局魚池分隊表示，119上午獲報有台電工人遭高壓電擊，9時27分立即出動救援，現場7、8名維修人員，雖已將傷者搬到地面上進行CPR，初步檢傷發現傷者的雙手、左胸側邊，都有遭高壓電一進一出電擊的燒灼的痕跡，之後則接手急救，但發覺傷者已無呼吸心跳，只好送往埔基醫院急救。

魚池鄉東光村上午一名柯姓台電外包工人在工程車吊籃上維修電桿時，疑似不慎遭高壓電電擊。圖／民眾提供
魚池鄉東光村上午一名柯姓台電外包工人在工程車吊籃上維修電桿時，疑似不慎遭高壓電電擊。圖／民眾提供

台電 南投

延伸閱讀

颱風卡努逼近 北市防坡地災情備妥機具人員

疑換電力系統時操作不慎…移工遭電擊雙手皆灼傷 台北大學供電陸續恢復

獨／工人遭1萬伏特電擊昏迷 台北大學晚間陷入漆黑

南市仁德電箱因雷擊停電 台電緊急修復一小時全數復電

相關新聞

回收白飯給下個客人吃？餐廳老闆喊冤：給員工餵雞養狗

有民眾匿名在網路爆料，拍下花蓮新城鄉一間原民餐廳員工將客人吃剩下的白飯倒回飯鍋，質疑店家回收白飯給其他客人。陳老闆今天極...

桃園市區吊車翻覆 民怨過中午封路已7小時還沒處理好

一輛約50噸重的吊車今天凌晨在桃園市桃園區經國路往蘆竹區翻車，因為連周搶救車輛占用全部車道必須封路，不但造成往蘆竹、中山...

颱風前搶修魚池電線桿 台電外包工人遭電擊不治

台電公司一家南投外包廠商，今天上午到魚池鄉東光村131外加道路段進行電線桿維修，一名39歲柯姓工人在工程車吊籃上維修電桿...

逼債擋車道 台中社區32住戶兩天來不得出入

台中市大里區一處社區的地下室停車場出入口，前天凌晨起竟被人用車擋住，導致全體32戶住家都不得出入。民眾抱怨，雖已報警，警...

出書至少3百萬本！前法務部長施茂林談職涯最深刻案件是這案

法務部前部長施茂林日前應台北商業大學之邀，以「法律人多軌多樣人生」專題演講。他當過檢察官、法官，辦過無數知名案件，包括豐原禮堂倒塌案、華航空難、桃園縣前縣長劉邦友命案、921大地震等。

抓到了！五股持刀砍人2嫌 案發4小時後在淡水落網

新北市五股區五福路14巷，今天上午7時許有1名35歲林姓男子遭伏擊持刀砍傷背部，2名嫌犯共乘1輛機車逃離。警方獲報展開調...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦