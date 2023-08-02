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颱風前搶修魚池電線桿 台電外包工人遭電擊不治
台電公司一家南投外包廠商，今天上午到魚池鄉東光村131外加道路段進行電線桿維修，一名39歲柯姓工人在工程車吊籃上維修電桿時，疑似不慎遭高壓電電擊，當場失去意識，一同在場工人見狀施予CPR並報警，但經送埔里基督教醫院搶救後，最後仍不治。
魚池分駐所指出，初步了解，今天在場工人約7、8人，施工到一半，眾人突然發現高空吊籃內的柯男沒了意識，人還掛在電桿上，大家將人搬到地面急救，雖給予CPR急救並通知119緊急送醫，但仍因傷重回天乏術，警方後續將通知台電、外包廠商等單位製作筆錄，並報請檢察官相驗釐清死因。
南投消防局魚池分隊表示，119上午獲報有台電工人遭高壓電擊，9時27分立即出動救援，現場7、8名維修人員，雖已將傷者搬到地面上進行CPR，初步檢傷發現傷者的雙手、左胸側邊，都有遭高壓電一進一出電擊的燒灼的痕跡，之後則接手急救，但發覺傷者已無呼吸心跳，只好送往埔基醫院急救。
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