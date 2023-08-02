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抓到了！五股持刀砍人2嫌 案發4小時後在淡水落網

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市五股區五福路14巷，今天上午7時許有1名35歲林姓男子遭伏擊持刀砍傷背部，2名嫌犯共乘1輛機車逃離。警方獲報展開調查，以車追人發動攔截圍捕，不到4小時由淡水警分局在淡水竹圍地區攔車逮捕到2名嫌犯，相關案情細節仍在釐清當中。

35歲林姓男子上午7時55分報警，聲稱在五股區五福路某巷內遭人砍傷，員警趕抵連忙協助救護車將他送醫，背部有1處刀傷長度約20公分。醫院縫合之後，警方試圖釐清案情，林男卻不太願意配合，主張沒有與人結仇、不認識犯嫌。

但員警調閱監視器發現，案發之前2名男子穿雨衣共乘1輛機車到場，1人進入巷內尋找位置埋伏，等到林姓男子出現，立刻衝過去亮刀砍人，看似鎖定目標動手，行凶後另1人騎機車過來接應，迅速逃離。林男被砍受傷，先衝到巷口觀察對方逃逸方向，馬上拿出手機報案求救。

今天上午涉嫌在五股地區持刀砍人的2名嫌犯，近午在淡水被警方攔車逮捕。記者林昭彰／翻攝
今天上午涉嫌在五股地區持刀砍人的2名嫌犯，近午在淡水被警方攔車逮捕。記者林昭彰／翻攝

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