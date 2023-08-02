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同時地違規接不同單位兩案罰單 警：民眾分不同案檢舉

聯合報／ 記者黃寅游振昇／台中即時報導

台中市賴姓市民日前開車被舉發違規，但同一件事、同一時地卻有兩個單位告發，還讓他一次收到兩張不同違規項目的罰單，認為實在不合理。市議員張芬郁接獲陳情，要求警方應由同一單位處理，統一違規見解減少誤解，也節省警方作業人力。

清水警分局交通組說，此為同一人檢舉同一車輛之不同的兩個違規行為，不遵守道路交通標線之指示及未依規定使用方向燈，並於警察局交通違規檢舉網站分2次檢舉。發生地點在沙鹿區，交通組承辦人員接獲檢舉案件後，分別交由不同員警予以舉發，並無認定標準不符之處。

另依道路交通管理處罰條例規定，連續狀態下，違規時間相隔未超過6分鐘及行駛未經過一個路口以上，只能舉發一次，賴姓市民被檢舉的兩項違規樣態不同，所以開出兩張罰單，若有疑慮可以向交通事件裁決所提出申訴。

張芬郁說，賴姓市民5月26日16時58分行經沙鹿區向上路七段與自強路175巷附近，被檢舉「未依規定使用方向」及「不遵守道路交通標線之指示」分別開罰1200元和900元。

賴姓市民主張，兩張罰單違規的時間地點都相同，開罰的單位卻分別是「交通警察大隊清水分隊沙鹿小隊」和「清水分局明秀派出所」，令人質疑不同單位的警員認定的標準不一，才會出現一個罰他不打方向燈，一個罰他未依車道行駛。

但是，違規的照片相當遠，無法判定他是否打方向燈，而向上路七段多線道，路面相當寬，和一般車道相仿，也未標示機車優先行駛或機車專用，違規的法條適用也有問題。

張芬郁說，民眾檢舉的交通違規件數每年增加，能理解清水警分局工作量相當大，但同一時違規行為，卻由不同單位開罰，難免認為警員各吹各的調見解不同。因此，她認為同一車輛在相同時地被檢舉不同違規行為時，應由同一單位處理，統一違規見解才能減少誤解，也節省警方作業人力。

台中市賴姓市民日前開車被舉發違規，但同一件事、同一時地卻有兩個單位告發，還讓他一次收到兩張不同違規項目的罰單。圖／張芬郁提供
台中市賴姓市民日前開車被舉發違規，但同一件事、同一時地卻有兩個單位告發，還讓他一次收到兩張不同違規項目的罰單。圖／張芬郁提供

罰單 交通違規

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