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名牌LV袋放社區門口被竊 偷兒不識貨丟市場稱裡面沒錢

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄劉姓男子旅遊回家，把1只價值數萬元的LV名牌提袋暫放社區門口，不料一轉眼，提袋便不翼而飛。警方查捕涉案的魏姓男子，沒想到，他不識貨便隨手將提袋丟市場。

據了解，50歲的劉姓男子7月30日晚間開車回家，心想要再住處社區外的停車場停車，只是一會兒的工夫，就先把行李放在高雄市鳳山區某社區管理室旁的大門外便去停車。沒想到劉回來拿行李，卻發現1只價值數萬元的LV旅行提袋不翼而飛，裡面只有衣物、香水，共價值8萬元。

警方調閱大樓社區監視器，發現1名騎腳踏車的男子偷走提袋，查出魏姓男子（67歲）涉案，7月31日下午，在距離案發地約1公里的鳳山區瑞大街1處廢棄市場查獲魏，他才帶警方找到提袋。

魏稱他缺錢花用，才會四處尋找目標下手行竊，拿走提袋後，發現裡沒有現金不知道拿走的是名牌包，便隨手丟到市場內。全案由警方依竊盜罪嫌，將魏男移送法辦。

魏姓男子涉嫌偷走名牌包，發現裡面沒錢就隨手丟棄廢置的市場。記者林保光／翻攝
魏姓男子涉嫌偷走名牌包，發現裡面沒錢就隨手丟棄廢置的市場。記者林保光／翻攝
魏姓男子涉嫌偷走名牌包，發現裡面沒錢就隨手丟棄廢置的市場。記者林保光／翻攝
魏姓男子涉嫌偷走名牌包，發現裡面沒錢就隨手丟棄廢置的市場。記者林保光／翻攝

LV 竊盜 名牌包

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