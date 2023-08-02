快訊

賴清德「走入白宮說」出自本人 涉外高層放話媒體轉移焦點？

難被AI取代的職業…大學設水電系行嗎？林立青點破3問題

小紅老師帶頭提告！NONO涉性侵多女遭傳喚 今赴北檢臉色凝重

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／高雄老翁禁不起女子求買點數 「千元是小錢」陷圈套不悔

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄78歲周姓老翁日前在某超商欲購買千元點數卡，正巧有警員巡邏行經超商，見狀後直覺有詐便趨前關心，沒想到周翁竟說「千元，小事！」若不買，對方會一直煩他，還說對方身世坎坷，才會出手相助，警仍苦口婆心勸告，才讓周翁打消買點數念頭。

仁武分局九曲派出所員警宋彥宏、陳一誠上月底下午5時許，巡邏至大樹區新鎮路某超商時，發現周翁向店員購買千元遊戲點數，且警員眼尖認出周翁，他不久前才來到派出所詢問「購買遊戲點數」是不是詐騙伎倆，但此次發現老翁竟直接進超商購買遊戲點數，立即提醒周翁小心遇上詐騙。

周翁指出，日前收到陌生女子用LINE傳來交友訊息，對方以「簡體字」信誓旦旦保證自己不是騙子，不過，她要周翁至超商購買千元遊戲點數傳給她。

「日後來到台灣，一定會在第一時間與老翁相認。」周翁說對方身世坎坷向他求助，周還說，一千元只是小錢，但「我不買，她就一直煩我」，恰巧在超商遇上兩警巡邏經過，不斷勸告周翁別被看不見的愛情沖昏了頭，才阻止周翁繼續甘願受騙 。

老翁向警員提供對方LINE上的對話。記者古和純／翻攝
老翁向警員提供對方LINE上的對話。記者古和純／翻攝
仁武員警至超商巡邏時，正好撞見之前來詢問詐騙的老翁。記者古和純／翻攝
仁武員警至超商巡邏時，正好撞見之前來詢問詐騙的老翁。記者古和純／翻攝
高雄78歲老翁被詐團以LINE誘惑，要求他買點數。記者古和純／翻攝
高雄78歲老翁被詐團以LINE誘惑，要求他買點數。記者古和純／翻攝

超商 詐騙 LINE

延伸閱讀

高雄長髮美魔女凌晨酒駕遭警攔查 嬌喊：可以放我過嗎？

影／高雄男虛設公司租鐵皮屋當水房 17人被騙6360萬

可怕！高雄男白天強拉女童性侵 路人伸援護2女逃魔爪

高雄六合夜市攤販遇竊 通緝男趁攤販轉身偷了就跑

相關新聞

回收白飯給下個客人吃？餐廳老闆喊冤：給員工餵雞養狗

有民眾匿名在網路爆料，拍下花蓮新城鄉一間原民餐廳員工將客人吃剩下的白飯倒回飯鍋，質疑店家回收白飯給其他客人。陳老闆今天極...

桃園市區吊車翻覆 民怨過中午封路已7小時還沒處理好

一輛約50噸重的吊車今天凌晨在桃園市桃園區經國路往蘆竹區翻車，因為連周搶救車輛占用全部車道必須封路，不但造成往蘆竹、中山...

颱風前搶修魚池電線桿 台電外包工人遭電擊不治

台電公司一家南投外包廠商，今天上午到魚池鄉東光村131外加道路段進行電線桿維修，一名39歲柯姓工人在工程車吊籃上維修電桿...

查違法露天焚燒廢棄物 縮時攝影機建功逮獲3移工涉案

苗栗縣苑裡鎮房裡溪堤防旁近來常有隨意焚燒廢棄物情事，縣環保局為追查露天燃燒行為者，在好發地點秘密裝設縮時攝影機等科技設備...

逼債擋車道 台中社區32住戶兩天來不得出入

台中市大里區一處社區的地下室停車場出入口，前天凌晨起竟被人用車擋住，導致全體32戶住家都不得出入。民眾抱怨，雖已報警，警...

出書至少3百萬本！前法務部長施茂林談職涯最深刻案件是這案

法務部前部長施茂林日前應台北商業大學之邀，以「法律人多軌多樣人生」專題演講。他當過檢察官、法官，辦過無數知名案件，包括豐原禮堂倒塌案、華航空難、桃園縣前縣長劉邦友命案、921大地震等。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦