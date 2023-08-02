影／高雄老翁禁不起女子求買點數 「千元是小錢」陷圈套不悔

高雄78歲周姓老翁日前在某超商欲購買千元點數卡，正巧有警員巡邏行經超商，見狀後直覺有詐便趨前關心，沒想到周翁竟說「千元，小事！」若不買，對方會一直煩他，還說對方身世坎坷，才會出手相助，警仍苦口婆心勸告，才讓周翁打消買點數念頭。

仁武分局九曲派出所員警宋彥宏、陳一誠上月底下午5時許，巡邏至大樹區新鎮路某超商時，發現周翁向店員購買千元遊戲點數，且警員眼尖認出周翁，他不久前才來到派出所詢問「購買遊戲點數」是不是詐騙伎倆，但此次發現老翁竟直接進超商購買遊戲點數，立即提醒周翁小心遇上詐騙。

周翁指出，日前收到陌生女子用LINE傳來交友訊息，對方以「簡體字」信誓旦旦保證自己不是騙子，不過，她要周翁至超商購買千元遊戲點數傳給她。