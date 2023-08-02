快訊

賴清德「走入白宮說」出自本人 涉外高層放話媒體轉移焦點？

難被AI取代的職業…大學設水電系行嗎？林立青點破3問題

小紅老師帶頭提告！NONO涉性侵多女遭傳喚 今赴北檢臉色凝重

聽新聞
test
0:00 / 0:00

回收白飯給下個客人吃？餐廳老闆喊冤：給員工餵雞養狗

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

有民眾匿名在網路爆料，拍下花蓮新城鄉一間原民餐廳員工將客人吃剩下的白飯倒回飯鍋，質疑店家回收白飯給其他客人。陳老闆今天極力否認，表示剩下的白飯都讓員工帶回家養雞或餵狗，更何況每天只營業午餐時間，有多的白飯也不可能留到晚上，懷疑是同業惡意指控，不排除提告。

有名網友在臉書社團「爆廢1公社」上貼出一段影片，發文表示，昨天中午在花蓮的一家餐廳用餐，拍到員工將從餐桌上收回來的白飯倒回去飯鍋裡，店家解釋是將白飯另外收回廚餘。網友質疑，為何白飯要另外收，而且員工還有將沾到菜汁的飯挑走的動作，覺得非常不衛生。

陳老闆回應，客人吃剩下的飯菜，都讓員工帶回去養雞餵狗，以減少廚餘量；而會有「挑選」的動作，是因為要把多餘的油脂去除，避免動物吃太多油，不可能再給其他客人吃，怎麼可能為了一點白飯毀損商譽。

陳老闆說，餐廳每天只有營業午餐時段，昨天爆料的客人是最後一桌，其他客人都離開了，就算回收白飯，也不可能留到晚上。且每天準備新鮮食材，白飯也是依照客人人數當天現煮，只會多不會少。他還提供昨天下午的監視器畫面，只見兩名員工提著剩菜剩飯準備帶回家，絕無回收白飯的行為。

老闆無奈表示，餐廳主打原住民特色餐點，已經營1年多，好不容易熬過疫情困境，如今卻遇上惡意爆料，懷疑是同業惡意爆料，將調閱監視器，如有屬實不排除提告。

花蓮縣衛生局指出，收到該餐廳被爆料的影片，已派人員前往稽查，如有違法情事將依法開罰並要求業者限期改善。

陳老闆提供昨天監視器畫面，表示剩菜剩飯都會讓員工帶回去養雞或餵狗。圖／業者提供
陳老闆提供昨天監視器畫面，表示剩菜剩飯都會讓員工帶回去養雞或餵狗。圖／業者提供
有網友爆料，花蓮一家餐廳員工將餐桌上收回來的白飯又倒回去飯鍋裡，質疑是要給下個客人吃。圖／翻攝臉書
有網友爆料，花蓮一家餐廳員工將餐桌上收回來的白飯又倒回去飯鍋裡，質疑是要給下個客人吃。圖／翻攝臉書

白飯 餐廳 廚餘

延伸閱讀

他目睹店員回收剩飯「倒回飯鍋」…店家說是廚餘 網驚：也太明目張膽吧

陸青精神狀態還好嗎？養完「紙狗」現在瘋養「芒狗」

他po圖曝「年輕人存不到錢」原因 網一看怒嗆：倚老賣老大可不必

柴柴繞電線桿耍脾氣不肯走！飼主嗆「你是不是要倔強死？」下秒神預言差點應驗

相關新聞

回收白飯給下個客人吃？餐廳老闆喊冤：給員工餵雞養狗

有民眾匿名在網路爆料，拍下花蓮新城鄉一間原民餐廳員工將客人吃剩下的白飯倒回飯鍋，質疑店家回收白飯給其他客人。陳老闆今天極...

桃園市區吊車翻覆 民怨過中午封路已7小時還沒處理好

一輛約50噸重的吊車今天凌晨在桃園市桃園區經國路往蘆竹區翻車，因為連周搶救車輛占用全部車道必須封路，不但造成往蘆竹、中山...

颱風前搶修魚池電線桿 台電外包工人遭電擊不治

台電公司一家南投外包廠商，今天上午到魚池鄉東光村131外加道路段進行電線桿維修，一名39歲柯姓工人在工程車吊籃上維修電桿...

逼債擋車道 台中社區32住戶兩天來不得出入

台中市大里區一處社區的地下室停車場出入口，前天凌晨起竟被人用車擋住，導致全體32戶住家都不得出入。民眾抱怨，雖已報警，警...

出書至少3百萬本！前法務部長施茂林談職涯最深刻案件是這案

法務部前部長施茂林日前應台北商業大學之邀，以「法律人多軌多樣人生」專題演講。他當過檢察官、法官，辦過無數知名案件，包括豐原禮堂倒塌案、華航空難、桃園縣前縣長劉邦友命案、921大地震等。

抓到了！五股持刀砍人2嫌 案發4小時後在淡水落網

新北市五股區五福路14巷，今天上午7時許有1名35歲林姓男子遭伏擊持刀砍傷背部，2名嫌犯共乘1輛機車逃離。警方獲報展開調...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦