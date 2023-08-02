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回收白飯給下個客人吃？餐廳老闆喊冤：給員工餵雞養狗
有民眾匿名在網路爆料，拍下花蓮新城鄉一間原民餐廳員工將客人吃剩下的白飯倒回飯鍋，質疑店家回收白飯給其他客人。陳老闆今天極力否認，表示剩下的白飯都讓員工帶回家養雞或餵狗，更何況每天只營業午餐時間，有多的白飯也不可能留到晚上，懷疑是同業惡意指控，不排除提告。
有名網友在臉書社團「爆廢1公社」上貼出一段影片，發文表示，昨天中午在花蓮的一家餐廳用餐，拍到員工將從餐桌上收回來的白飯倒回去飯鍋裡，店家解釋是將白飯另外收回廚餘。網友質疑，為何白飯要另外收，而且員工還有將沾到菜汁的飯挑走的動作，覺得非常不衛生。
陳老闆回應，客人吃剩下的飯菜，都讓員工帶回去養雞餵狗，以減少廚餘量；而會有「挑選」的動作，是因為要把多餘的油脂去除，避免動物吃太多油，不可能再給其他客人吃，怎麼可能為了一點白飯毀損商譽。
陳老闆說，餐廳每天只有營業午餐時段，昨天爆料的客人是最後一桌，其他客人都離開了，就算回收白飯，也不可能留到晚上。且每天準備新鮮食材，白飯也是依照客人人數當天現煮，只會多不會少。他還提供昨天下午的監視器畫面，只見兩名員工提著剩菜剩飯準備帶回家，絕無回收白飯的行為。
老闆無奈表示，餐廳主打原住民特色餐點，已經營1年多，好不容易熬過疫情困境，如今卻遇上惡意爆料，懷疑是同業惡意爆料，將調閱監視器，如有屬實不排除提告。
花蓮縣衛生局指出，收到該餐廳被爆料的影片，已派人員前往稽查，如有違法情事將依法開罰並要求業者限期改善。
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